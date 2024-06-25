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中職／想知道封王香檳的味道嗎？陳鏞基：去7-11買一罐

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅奪得季冠軍，隊友開心擁抱。記者劉學聖／攝影
統一獅奪得季冠軍，隊友開心擁抱。記者劉學聖／攝影

統一獅隊稱霸中職35年上半季，奪得隊史第17座季冠軍，「保底」季後賽，連續兩年打出東山再起身手的陳鏞基，勉勵學弟的話不忘業配，笑答：「有問過他們，有聞過香檳的味道嗎？如果沒有，記得去7-11買一罐聞一下。」希望他們記住那個香味，在總冠軍賽可以再聞一次。

獅隊開季一路暴走，其他球隊看不到他們的車尾燈，卻在鄰近封王時刻陷入低潮，6月9日起8戰吞下7敗，這段期間團隊打擊率0.218、防禦率5.43，不管投打表現都猛獅變弱貓。幸好獅隊及時回神，最終以4連勝重新站穩腳步，今天在台南球場拋下橘色彩帶。

隊長陳傑憲透露，「很感謝那陣子的低潮，讓我們團隊更加團結，不然一路在順，根本不知道在低谷怎麼爬起來。感謝團隊很努力試著想辦法讓我們更好，也謝謝那次低潮，才有後面4連勝拿下冠軍、拋下彩帶。」

7月就要滿41歲的陳鏞基，成為今年中職場上最猛的大學長，被問到這段時間如何激勵隊友，他透露：「有問過他們，有沒有聞過香檳的味道，如果沒有，記得去7-11買一罐聞一下，很香，希望總冠軍賽也可以聞到。」

邱智呈延續去年的破繭而出，今年成為獅隊打線中的最大亮點，讓獅隊「外野鬼」陣容越來越龐大，而他談到今年的蛻變，將感謝給了隊友，「能夠有這樣的表現是團隊內的競爭，激勵我更進步，把握住上場機會去表現自己，跟著去扛下球隊的勝負。」

統一獅奪得季冠軍，投手陳韻文振臂慶祝。記者劉學聖／攝影
統一獅奪得季冠軍，投手陳韻文振臂慶祝。記者劉學聖／攝影

中職 陳傑憲 陳鏞基

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