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中職／林岳平4奪季冠軍寫隊史 感謝許哲晏補上「靖區」
統一獅隊今天在台南棒球場拋下橘色彩帶，總教練林岳平成為4度率隊奪得季冠軍隊史第一人，賽後被選手高高拋起。被問到希望特別向大家點名的上半季奪冠關鍵人物，他點名游擊手許哲晏，在林靖凱因傷缺陣期間頂住戰力。
獅隊從開季起戰績一路獨走，卻在六月中遭遇8戰7敗的低潮，一度拖慢封王腳步，但最終仍是以連勝之姿快速下修魔術數字。今天是獅隊上半季在台南棒球場的最後一場比賽，獅子軍在戰線前段提前打爆對手，宣示「染橘」主場的決心。
回顧今年一路走來，林岳平表示，「今年是一個有很好開始的一年，雖然在六月初球隊不是那麼順利，所有人挺過連敗，最終在台南拋下勝利的橘色彩帶。」
他特別提到，林靖凱受傷，對球隊戰力是很大的傷害，「感謝許哲晏跳出來，幫我們挺住這段時間人力短缺，今天也用美技雙殺帶動後面的防守，感謝他有堅持到今天的結果，下半季繼續帶領我們奪下總冠軍。」
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