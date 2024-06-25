快訊

台北市警局長李西河甫上任 首波人事異動32人名單曝光

台中婦過馬路被轎車壓死 肇事女駕駛：太緊張

8歲男童染A型流感4天併發重症死亡 疫調結果出爐

中職／猛獅洋投成奪冠靠山 輪值握滿手好牌還能補牛棚

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅投手羅昂。記者劉學聖／攝影
統一獅投手羅昂。記者劉學聖／攝影

統一獅隊今天11：4擊敗樂天桃猿隊，上半季封王魔術數字歸零，今年戰績可以一路獨走，洋投功不可沒，3位先發、1位後援洋投組成豪華外援，讓獅隊手握超強輪值，連牛棚的戰力漏洞都找到救急貼布。

此戰在5月28日已經打完2局上，勝騎士留下2局無失分、送出3次三振，羅昂、布雷克則是在今天先後亮相，形成3洋投都在封王戰助一臂之力。

獅隊洋投本季至今貢獻219.2局投球，拿下20勝6敗，勝場數與猿隊並列第一，而防禦率2.01、每局被上壘率1.06、被打擊率0.221都海放其他5隊洋投。

獅隊一軍以華麗4洋投啟動輪替，勝騎士貢獻9勝1敗、防禦率1.67、86次三振，居投手三冠王，儼然是今年中職戰場上的最強洋投，布雷克也繳出5勝1敗、防禦率1.73的壓制性成績；今天率先接手封王戰投球任務的羅昂，已是上半季獅隊最不穩的洋投，繳出4勝4敗、防禦率3.38。

裴瑞茲則是以一己之力撐起季前最令人擔憂的牛棚，在後防以跨局數投球為獅隊鋪好通往勝利的最後航道，扛起21場、36局出賽，貢獻8次救援成功、4次中繼成功，防禦率僅1.50，而他在上半季尾聲出現傷情，也可能成為獅隊在後續爭取總冠軍路上的變因。

布雷克 牛棚 騎士

延伸閱讀

中職／眾鬼發威！猛獅第17座季冠軍入袋 餅總4度稱霸半季隊史第一人

中職／布雷克又當止敗醫生 獅隊封王M4猿隊還在追

中職／噩夢12天猛獅變弱貓 魔術數字今晚可能熄燈

MLB／道奇赫南德茲劫後餘生3分砲爭議 洛磯氣炸：出棒過半

相關新聞

中職／眾鬼發威！猛獅第17座季冠軍入袋 餅總4度稱霸半季隊史第一人

在台南棒球場拋彩帶的最後機會，統一獅隊沒有錯過，今天以11：4擊潰樂天桃猿隊，上半季封王魔術數字歸零，獅隊取得隊史第17...

中職／林岳平4奪季冠軍寫隊史 感謝許哲晏補上「靖區」

統一獅隊今天在台南棒球場拋下橘色彩帶，總教練林岳平成為4度率隊奪得季冠軍隊史第一人，賽後被選手高高拋起。被問到希望特別向...

中職／猛獅洋投成奪冠靠山 輪值握滿手好牌還能補牛棚

統一獅隊今天11：4擊敗樂天桃猿隊，上半季封王魔術數字歸零，今年戰績可以一路獨走，洋投功不可沒，3位先發、1位後援洋投組...

中職／想知道封王香檳的味道嗎？陳鏞基：去7-11買一罐

統一獅隊稱霸中職35年上半季，奪得隊史第17座季冠軍，「保底」季後賽，連續兩年打出東山再起身手的陳鏞基，勉勵學弟的話不忘...

中職／選秀會火爆吸睛 旅外大物、高中潛力新星炒熱氣氛

中職上半季來到尾聲，也代表眾所矚目的2024年新人選秀會即將開場！28日的選秀會有強力旅外幫返台，經典賽2大主將「部長」張育成、「西瓜子」吳念庭，以及旅美潛力小將陳聖平、旅日投手張奕都投入選秀，另外本

中職／桃猿YOKOSO趴7月登場 類大谷翔平、山本由伸開球

樂天桃猿隊充滿日式風情的主題日YOKOSO趴，將在7月6、7日舉行，球團今天公布首日邀請日本網紅「大谷似翔平」（井手口佳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。