中職／猛獅洋投成奪冠靠山 輪值握滿手好牌還能補牛棚

統一獅隊今天11：4擊敗樂天桃猿隊，上半季封王魔術數字歸零，今年戰績可以一路獨走，洋投功不可沒，3位先發、1位後援洋投組成豪華外援，讓獅隊手握超強輪值，連牛棚的戰力漏洞都找到救急貼布。

此戰在5月28日已經打完2局上，勝騎士留下2局無失分、送出3次三振，羅昂、布雷克則是在今天先後亮相，形成3洋投都在封王戰助一臂之力。

獅隊洋投本季至今貢獻219.2局投球，拿下20勝6敗，勝場數與猿隊並列第一，而防禦率2.01、每局被上壘率1.06、被打擊率0.221都海放其他5隊洋投。

獅隊一軍以華麗4洋投啟動輪替，勝騎士貢獻9勝1敗、防禦率1.67、86次三振，居投手三冠王，儼然是今年中職戰場上的最強洋投，布雷克也繳出5勝1敗、防禦率1.73的壓制性成績；今天率先接手封王戰投球任務的羅昂，已是上半季獅隊最不穩的洋投，繳出4勝4敗、防禦率3.38。

裴瑞茲則是以一己之力撐起季前最令人擔憂的牛棚，在後防以跨局數投球為獅隊鋪好通往勝利的最後航道，扛起21場、36局出賽，貢獻8次救援成功、4次中繼成功，防禦率僅1.50，而他在上半季尾聲出現傷情，也可能成為獅隊在後續爭取總冠軍路上的變因。