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中職／眾鬼發威！猛獅第17座季冠軍入袋 餅總4度稱霸半季隊史第一人
在台南棒球場拋彩帶的最後機會，統一獅隊沒有錯過，今天以11：4擊潰樂天桃猿隊，上半季封王魔術數字歸零，獅隊取得隊史第17座季冠軍，「保底」季後賽；總教練林岳平執教生涯奪4座季冠軍，單獨站上隊史第一的高度。
此戰為原訂在5月28日進行的編號123場賽事保留比賽，進行到2局上結束、0：0時因雨喊卡，獅隊推出羅昂接手戰局，猿隊則是交給日籍洋投鈴木駿輔。
羅昂在第3局先碰到危機，蔡鎮宇、林立接連敲安，兩出局攻占二、三壘有人，故意四壞保送廖健富，梁家榮擊出二壘方向滾地球造成二壘手陳重廷接球失誤，猿隊成為先馳得點的一方。
獅隊在4局下蘇智傑安打、陳傑憲保送攻占得點圈，陳重廷執行短打上演另類「道歉野球」，三壘手馮健庭接球時漏了一下，慌忙中傳一壘傳偏，讓獅隊跑回追平分，鈴木駿輔面對林安可投出保送，持續面對滿壘局面，潘傑楷以高飛犧牲打追加1分。
猿隊5局上短暫追平，獅隊在5局下展示在府城拋彩帶的決心，連4棒安打打退鈴木駿輔，此役以3.2局失7分（責失5分）收工，最終承擔敗投；舒治浩接手未能踩住煞車，獅隊單局攻下6分奠定勝基。
此戰在因雨保留前由勝騎士先發2局無失分，今天羅昂中繼4局失2分（責失1分），第7局再推出布雷克投2局失2分，帳面上3位先發洋投傾巢而出，打線則以蘇智傑4安、陳傑憲和邱智呈都是3安最亮眼。
獅隊最終在台南棒球場成就「橘海」，林岳平繼2020年下半季、2021年下半季、2023年上半季後，奪下執教生涯第4座季冠軍，超越呂文生、大石彌太郎，成為隊史最多季冠軍教頭；至於聯盟史上則是與林易增並列第3，前兩名為洪一中13座、徐生明5座。
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