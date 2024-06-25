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排球／亞瑟士盃錦標賽10周年 日名將柳田將洋來台同樂

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「2024 ASICS CUP 亞瑟士盃排球錦標賽」今年迎來10年里程碑。圖／ASICS提供
「2024 ASICS CUP 亞瑟士盃排球錦標賽」今年迎來10年里程碑。圖／ASICS提供

「2024 ASICS CUP 亞瑟士盃排球錦標賽」今年迎來10年里程碑，賽事以「ONE TEAM」為口號，號召全台排球人發揮團隊力量，歷經激烈的南、北區預複賽，最終由南區各組別3隊、北區各組別3隊，共計24隊晉級於7月13日和14日決戰內湖高中與輔仁大學中美堂的總決賽。總決賽兩日賽程將開放觀眾入場觀賽，台灣亞瑟士更特別邀請日本國家級選手柳田將洋首度來台參與盛事。

柳田將洋來台期間將準備特別活動與台灣喜愛排球的球迷互動，不曾來台的他透露，非常期待體驗台灣排球人的熱情與魅力。

柳田將洋從2018年就加入TEAM ASICS，他曾任日本國家男子排球隊隊長，是去年杭州亞運的日本隊銅牌成員之一；邁入2024到25賽季，柳田將洋宣布與東京大熊隊 (Tokyo Great Bears) 續約。

慶祝ASICS CUP排球錦標賽10周年，ASICS將於7月13日特別舉辦柳田將洋球星見面會，只要在6月26日到7月7日於亞瑟士旗艦店、亞瑟士西門店消費滿額3000元以上的排球服飾或鞋款，並加入ASICS TW官方LINE帳號，即有機會獲得球星見面會的參加資格。ASICS將抽出50位幸運粉絲與柳田將洋互動遊戲，並有機會獲得柳田將洋親筆簽名及品牌好禮。

7月14日總決賽進場的球迷朋友，還有機會與柳田將洋、TEAM ASICS台灣排球選手陳建禎、張育陞組隊PK，相關活動將於7月2日於ASICS TW官方LINE帳號開放登記，並於7月10日抽出幸運球友，挑戰球星贏得品牌好禮。

ASICS CUP 總決賽將於6月26日到7月14日開放賽事索票，加入ASICS TW官方LINE帳號並綁定會員，即可免費索取入場觀賽門票。

柳田將洋將首度來台。圖／ASICS提供
柳田將洋將首度來台。圖／ASICS提供

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