中職／選秀會火爆吸睛 旅外大物、高中潛力新星炒熱氣氛

中職上半季來到尾聲，也代表眾所矚目的2024年新人選秀會即將開場！28日的選秀會有強力旅外幫返台，經典賽2大主將「部長」張育成、「西瓜子」吳念庭，以及旅美潛力小將陳聖平、旅日投手張奕都投入選秀，另外本屆也是「高中野手大年」，包含青棒強權平鎮隊長許庭綸、強權穀保外野何品室融、U18國手張趙紘齊聚，預計首輪會由旅外幫、高中好手通包。

旅外巨星加盟

中華職棒上半季來到尾聲，這也代表著精彩的明星賽與新人選秀會即將到來！本季選秀會備受球界期待有兩大因素：超強旅外幫回歸、高卒野手大年。

首先是象徵著即戰力加盟的旅外幫，由經典賽2大主將旅美「部長」張育成、旅日「西瓜子」吳念庭領銜，這2位不同層級的強打，毫無疑問被視為是狀元、榜眼，而握有前2順位的富邦悍將與台鋼雄鷹也不給其他隊伍念想，只待選秀會結束，馬上選入隊、披掛上陣。

旅外幫除了2位巔峰即戰力外，旅美、效力於響尾蛇AA層級的內野手陳聖平也是首輪潛力股，這位內野中線有著不俗的防守功底，雖然打擊在AA有嚴重卡關問題，但他年紀其實僅23歲，定位在即戰力的大社選手中，肯定是一時之選。

至於曾是國家隊先發強投的旅日張奕，選秀行情就沒有前3人高，在24日晚間、由球評與媒體人自辦的線上模擬選秀中，就落到首輪最後一個順位，張奕的傷病仍是困擾球團評估戰力的一大問題，其次是30歲的年紀也偏大，最後是近距離觀察狀態不佳，張奕雖在冬盟表現尚可，但以自培身份加入台鋼二軍，這2個月的投球內容並不吸引人。

高卒野手潛力股

今年同時是高卒野手大年，雖然柯敬賢、陳睦衡等頂級野手都決定旅外，但留下來的野手潛力也不可小覷，青棒強權平鎮隊長許庭綸就被視為最佳高卒外野，打跑守全能，而強權穀保也有外野砲手何品室融，他在3個盃賽抱走全壘打王，平鎮外野曾聖安的打擊成熟度也獲得極高評價，內野部分則有U18國手張趙紘領軍，他在該屆賽會砲擊海外選手、勇奪全壘打王與打點王。

整體而言，本屆選秀會首輪很可能由旅外選手及高卒野手瓜分各隊的首輪籤，至於投手部分可能會落到次輪、才會有球隊出手。選秀會將在28日進行，總計178位選手准入參與。

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