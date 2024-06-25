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中職／桃猿YOKOSO趴7月登場 類大谷翔平、山本由伸開球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊YOKOSO趴將在7月6、7日舉行，首日邀請日本網紅「大谷似翔平」（井手口佳暉）以及「山本申伸」（井出健介）擔任開球嘉賓。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊YOKOSO趴將在7月6、7日舉行，首日邀請日本網紅「大谷似翔平」（井手口佳暉）以及「山本申伸」（井出健介）擔任開球嘉賓。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊充滿日式風情的主題日YOKOSO趴，將在7月6、7日舉行，球團今天公布首日邀請日本網紅「大谷似翔平」（井手口佳暉）以及「山本申伸」（井出健介）擔任開球嘉賓，兩天活動憑內野有價票券贈送日式折扇。

日本網紅「大谷似翔平」外表與道奇隊日籍球員大谷翔平神似，「山本申伸」則有山本由伸的神韻，曾因此登上媒體版面，兩人受邀在YOKOSO趴站上桃園球場投手丘為7月6日比賽開出好球，比賽中也會到觀眾席讓球迷有機會「捕捉」，讓球迷現場鑑定究竟像不像。

這回將來到台灣為猿隊開球，大谷似翔平難掩興奮地，「我和山本申伸都非常期待這次的活動，能到台灣開球感到很榮幸，這是我第一次到台灣擔任職棒比賽的開球嘉賓，一定會盡力表現。」

除了找來大谷似翔平與山本申伸擔任開球嘉賓，今年YOKOSO趴憑內野有價票券就贈送日式「桃猿大勝」、「桃猿最強」折扇，共兩款隨機發放，比賽中團長們也會帶領球迷使用折扇為猿隊應援。

大谷翔平 樂天桃猿 道奇

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