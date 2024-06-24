快訊

南韓鋰電池工廠大火增至22死 罹難者「多為陸籍人士」已難辨身分

外資賣超台股451億…前十名個股曝光 最多竟是這檔面板股

上市案「胎死腹中」 證交所公告：撤銷與科科科技簽訂之上市契約

中職／呂偉晟腰傷反覆任意引退「有始有終」邁向第二人生

中央社／ 台北24日電
中職味全龍隊投手呂偉晟近年傷勢不斷，他坦言心態變得不同，更認識身體、學習與傷痛當朋友，做足準備3日本季一軍首場出賽，目標在一軍留到季末。中央社
中職味全龍隊投手呂偉晟近年傷勢不斷，他坦言心態變得不同，更認識身體、學習與傷痛當朋友，做足準備3日本季一軍首場出賽，目標在一軍留到季末。中央社

中職味全龍隊24歲火球男呂偉晟突然做出任意引退決定，主因腰部傷勢反覆無法根治，一軍初登板在台南棒球場，昨天同場地投最後一打席也是「有始有終」，褪下球衣走向第二人生。

呂偉晟具有最快153公里的火球，2019年選秀會被龍隊指名，進到球隊後傷勢不斷影響，2021年一軍留下43場後援出賽成績，但去年整季一軍僅有4場出賽。

呂偉晟昨天在台南棒球場與統一7-ELEVEn獅隊比賽，8局下中繼登板投1打席、送出保送後退場，成為中職生涯最後一個打席。

呂偉晟透過經紀公司發聲明感謝味全龍球團，如果沒有味全龍回歸，可能沒有實現挑戰職棒夢想的機會，也感謝球團與教練團亟力挽留，但在考量腰傷的不確定性下，最後毅然決定引退，無法繼續跟隊友們一起奮戰，是最大的遺憾。

呂偉晟提到，2022年上半季尾聲時，就出現腰部不適的狀況，嚴重時連生活都受到影響，感謝球隊防護員的協助與照顧，讓他逐漸走出腰傷的困擾。

但4月時腰部又開始復發，狀況時好時壞，呂偉晟為此思考與掙扎很久，由於醫生診斷是腰椎軟骨磨損，基本上只能改善，沒有辦法根治，深怕狀況再持續惡化，以後可能連生活都無法自理，在與家人討論許久後，雖然萬分不捨，還是做出引退的決定。

呂偉晟感謝總教練葉君璋，讓他23日在台南球場最後一次登板，「巧合的是我職棒一軍生涯初登板也是在台南，算是有始有終。」

呂偉晟聲明寫道，儘管無法為球員生涯畫下完美的句點，「至少我曾在職棒舞台上努力過，也曾留下還算可以的成績，不算有太多遺憾，接下來我會好好努力，迎接脫下球衣後的第二人生。」

呂偉晟中職一軍累計66場出賽，投58.1局，戰績2勝3敗19次中繼成功、2次救援成功，防禦率5.55。

中職 味全龍

延伸閱讀

中職／獅隊25日洋投羅昂接替登板 力拚主場拋封王彩帶

中職／兄弟陳柏均生涯初登板不怯場 告訴自己不能怕

米倉涼子「腦脊髓液減少症」患病5年露面談近況 曾動念引退

米倉涼子「腦脊髓液減少症」患病5年露面談近況 曾動念引退

相關新聞

籃球／游艾喆披7號戰袍旅日 創UBA直通B聯盟紀錄

今年3月率政治大學完成UBA公開男一級4連霸的政大當家後衛游艾喆，職業生涯第一步確定從日本展開，今天他正式加盟日本B聯盟...

中職／獅隊挑戰暌違4年「染橘」台南 餅總將寫隊史第1人紀錄

統一獅隊上半季封王魔術數字M2，明天將在台南棒球場直接對戰排名第2的樂天桃猿隊，贏球就將歸零，尋求繼2020年後再於府城...

中職／呂偉晟腰傷反覆任意引退「有始有終」邁向第二人生

中職味全龍隊24歲火球男呂偉晟突然做出任意引退決定，主因腰部傷勢反覆無法根治，一軍初登板在台南棒球場，昨天同場地投最後一...

中職／獅隊25日洋投羅昂接替登板 力拚主場拋封王彩帶

統一7-ELEVEn獅隊上半季封王M2，明天主場與樂天桃猿隊保留比賽將從2局下打起，獅隊預計由洋投羅昂接替登板，只要贏球...

中職／張育成+G!POP 悍將7月底3連戰再度攜雄鷹攻蛋

中華職棒聯盟今天公布下半季賽程場地異動，確定富邦悍將隊7月26到28日的3連戰，從新莊棒球場改到台北大巨蛋。

中職／王正棠右腳踩踏界內線 23日妨礙守備判決沒問題

富邦悍將昨天與樂天桃猿隊交手，1局上悍將隊王正棠衝一壘拚不死三振機會，被判妨礙守備出局，總教練陳金鋒動怒抗議，聯盟賽務部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。