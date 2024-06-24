中職／呂偉晟腰傷反覆任意引退「有始有終」邁向第二人生

中職味全龍隊24歲火球男呂偉晟突然做出任意引退決定，主因腰部傷勢反覆無法根治，一軍初登板在台南棒球場，昨天同場地投最後一打席也是「有始有終」，褪下球衣走向第二人生。

呂偉晟具有最快153公里的火球，2019年選秀會被龍隊指名，進到球隊後傷勢不斷影響，2021年一軍留下43場後援出賽成績，但去年整季一軍僅有4場出賽。

呂偉晟昨天在台南棒球場與統一7-ELEVEn獅隊比賽，8局下中繼登板投1打席、送出保送後退場，成為中職生涯最後一個打席。

呂偉晟透過經紀公司發聲明感謝味全龍球團，如果沒有味全龍回歸，可能沒有實現挑戰職棒夢想的機會，也感謝球團與教練團亟力挽留，但在考量腰傷的不確定性下，最後毅然決定引退，無法繼續跟隊友們一起奮戰，是最大的遺憾。

呂偉晟提到，2022年上半季尾聲時，就出現腰部不適的狀況，嚴重時連生活都受到影響，感謝球隊防護員的協助與照顧，讓他逐漸走出腰傷的困擾。

但4月時腰部又開始復發，狀況時好時壞，呂偉晟為此思考與掙扎很久，由於醫生診斷是腰椎軟骨磨損，基本上只能改善，沒有辦法根治，深怕狀況再持續惡化，以後可能連生活都無法自理，在與家人討論許久後，雖然萬分不捨，還是做出引退的決定。

呂偉晟感謝總教練葉君璋，讓他23日在台南球場最後一次登板，「巧合的是我職棒一軍生涯初登板也是在台南，算是有始有終。」

呂偉晟聲明寫道，儘管無法為球員生涯畫下完美的句點，「至少我曾在職棒舞台上努力過，也曾留下還算可以的成績，不算有太多遺憾，接下來我會好好努力，迎接脫下球衣後的第二人生。」

呂偉晟中職一軍累計66場出賽，投58.1局，戰績2勝3敗19次中繼成功、2次救援成功，防禦率5.55。