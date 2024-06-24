中職／獅隊25日洋投羅昂接替登板 力拚主場拋封王彩帶

統一7-ELEVEn獅隊上半季封王M2，明天主場與樂天桃猿隊保留比賽將從2局下打起，獅隊預計由洋投羅昂接替登板，只要贏球就能拋下封王彩帶，奪下隊史第17座季冠軍。

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊昨天擊敗味全龍隊，上半季封王魔術數字降至2（M2），明天在主場台南棒球場與排名第2的樂天桃猿隊直接對戰，只要贏球就封王。

明天比賽是5月28日的保留比賽，當天兩隊的先發投手桃猿隊為陳鴻文，獅隊為洋投勝騎士（MarioSanchez），比賽打到2局上結束因雨暫停後無法繼續比賽，保留至明天舉行。

勝騎士昨天已完成先發任務，對龍隊投出個人中職生涯首場完投勝，9局失1分幫助球隊搶下重要勝利，明天比賽從2局下開始打起，桃猿隊沒有透露是否更換投手，獅隊則預計3局換上羅昂（Logan Ondrusek）接替登板。

羅昂6月18日先發對桃猿隊，總計投6局被敲11支安打，包括2發全壘打，失掉5分責失分、承擔敗投，但本季也曾在4月17日對桃猿先發，投6局飆出10次三振、無失分，奪下勝投，本季2場對戰防禦率3.75，戰績1勝1敗。

獅隊明天比賽若搶勝，將在主場拋下封王彩帶，奪下隊史第17座季冠軍，獅隊去年上半季冠軍是在客場新莊棒球場拋彩帶，2021年下半季則是非自力封王，今年力拚明天順利在主場拋彩帶。