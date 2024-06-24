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籃球／游艾喆披7號戰袍旅日 創UBA直通B聯盟紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
游艾喆正式加入日本B聯盟一級隊伍滋賀湖泊隊。
游艾喆正式加入日本B聯盟一級隊伍滋賀湖泊隊。

今年3月率政治大學完成UBA公開男一級4連霸的政大當家後衛游艾喆，職業生涯第一步確定從日本展開，今天他正式加盟日本B聯盟一級的滋賀湖泊隊，創下UBA畢業後直升日本B聯盟一級球隊紀錄，且有機會挑戰日本B聯盟「新人王」，繼續為台灣籃壇締造新頁。

滋賀湖泊（SHIGA LAKES）2008年成立，是滋賀第一支也是唯一的職業籃球隊，自B聯盟成立以來，一直主戰一級，上季雖被降到二級，2023到24賽季馬上奪下二級冠軍，下個賽季將重返熟悉的一級舞台，游艾喆的職業新人賽季也將從一級展開。

滋賀湖泊會長中山太也是健康食品公司SUN CHLORELLA社長，今天除與游艾喆簽約、為他戴上球帽，並宣佈滋賀湖泊、政大雄鷹籃球隊展開三分合作，滋賀湖星將和政大雄鷹締結成姊妹會，1969年創立的SUN CHLORELLA也將成為政大雄鷹超級食品的官方贊助夥伴。

「希望能讓政大的大家覺得，和我們締結姊妹隊、合作是很棒的事情，不會讓大家後悔。」中山太笑說，也歡迎所有台灣人都滋賀為游艾喆加油。

SUN CHLORELLA贊助多項運動賽事，包括今年夏天將邁入第三屆的WUBS籃球系列賽，也是去年政大在WUBS奪冠，讓他注意到游艾喆的精彩表現，才促成今天宣布的合作機會。

游艾喆將延續UBA穿著的7號背號，象徵帶著7位家人的的力量赴日，展開籃球生涯新篇章。

政大雄鷹創隊推手姜豐年今天除出席記者會，也透過影片獻上祝福。姜豐年形容，游艾喆是「獨一無二」的球員，不只是政大、台灣的人才，更是亞洲籃壇的人才，「鼓勵艾喆勇敢去闖，也祝福艾喆持續進化。」

游艾喆（左）和滋賀湖泊會長中山太簽下合約。記者曾思儒／攝影
游艾喆（左）和滋賀湖泊會長中山太簽下合約。記者曾思儒／攝影
游艾喆（左）和滋賀湖泊會長中山太交換政大和滋賀湖泊隊球衣。記者曾思儒／攝影
游艾喆（左）和滋賀湖泊會長中山太交換政大和滋賀湖泊隊球衣。記者曾思儒／攝影

UBA 游艾喆 籃球

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