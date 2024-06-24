中職／張育成+G!POP 悍將7月底3連戰再度攜雄鷹攻蛋

中華職棒聯盟今天公布下半季賽程場地異動，確定富邦悍將隊7月26到28日的3連戰，從新莊棒球場改到台北大巨蛋。

聯盟今天公布，7月26日至28日一軍例行賽編號第219場、222場、225場，富邦悍將主場對戰台鋼雄鷹三連戰賽事，原定於新莊球場舉行，比賽場地調整至台北大巨蛋。

悍將球團對此回應，經上半季悍將大巨蛋系列賽獲得球迷熱烈迴響後，富邦悍將再次感謝中華職棒大聯盟、新北市政府體育局及遠雄巨蛋公司等單位的支持協助，下半季7月26日到28日三連戰，悍將將再度前往臺北大巨蛋擔任主場，其中包括年度經典主題日「G!POP流行音樂節」將在7月27、28日首度移師大巨蛋登場。

悍將球團表示，暑假即將到來，為了給全台球迷朋友們最不一樣的大巨蛋主場體驗及感受悍將主場的熱血應援，此系列戰相關活動內容、票價及購票時程，將於近日另行公佈，球迷朋友敬請期待。

悍將先前已在5月24到26日在台北大巨蛋作東3場，舉辦「悍將中學」主題日，3戰吸引5萬682人進場，這回還將多了「國防部長」張育成加持，且有機會上演狀元張育成、榜眼吳念庭首度同場交鋒，有望再創票房佳績。