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中職／王正棠右腳踩踏界內線 23日妨礙守備判決沒問題

中央社／ 台北24日電
悍將隊總教練陳金鋒（右）動怒抗議爭議判決。圖／富邦悍將隊提供
悍將隊總教練陳金鋒（右）動怒抗議爭議判決。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將昨天與樂天桃猿隊交手，1局上悍將隊王正棠衝一壘拚不死三振機會，被判妨礙守備出局，總教練陳金鋒動怒抗議，聯盟賽務部今天表示，王正棠右腳踩踏界內線，判決沒問題。

中職富邦悍將昨天作客樂天桃園棒球場與桃猿隊交手，1局上1人出局、壘上有人時，悍將隊打者王正棠對猿隊先發投手楊彬打席，2好球後揮空，但因球落地，衝上一壘有不死三振的機會，猿隊捕手嚴宏鈞傳球打到王正棠身上，王正棠被判妨礙守備出局。

悍將總教練陳金鋒提出重播輔助判決後維持原判，陳金鋒不滿判決，上場與裁判發生激烈爭執。悍將昨天比賽以2比4吞敗。

聯盟賽務部今天發布公告表示，技術委員根據總教練會議決議修訂規則補述3.06（A）擊球跑壘員跑向一壘時，於合法3呎線內，被野手所傳之球碰觸到身體，限於左腳踏在3呎線上或線內，皆判定為合法跑壘，但如果是右腳踏到線上被該傳球碰觸到身體，則判定為妨礙守備。

根據總教練會議決議修訂之規則補述規定，聯盟賽務部解釋，昨天的案例在認定上會以「右腳」是否踩到線為主。經檢視畫面後，認定擊跑員被球丟到的前後，右腳均有踩踏到界內線，而被球丟到瞬間介於右腳這兩步之間，因此被認定為「妨礙守備」。

樂天桃猿 王正棠 陳金鋒

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