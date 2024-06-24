中職／桃猿629上半季終戰回饋球迷 賽後可以紅土走透透

中華職棒上半季迎向尾聲，樂天桃猿隊將在6月29日進行上半季主場終戰，今天公布當天定為「10號隊友應援日」，感謝球迷的支持，除了豐富的賽前、賽後活動，還有球場商店一日限定優惠。

賽事編號3號、原定3月31日在新莊棒球場進行的比賽，原為猿隊本季的主場開幕戰，不過當天因雨延賽，改到6月29日於桃園棒球場舉行，反倒成為上半季主場最終戰。

樂天球團表示，為了回饋10號隊友們上半季的支持，將這天定為10號隊友應援日，下半季請一起繼續支持樂天桃猿。

當天賽前將安排吉祥物ROCKY、猿氣小子以及大聖一同舉行蓋章簽名會，想一口氣蒐集3位吉祥物完整簽章，絕對不能錯過，另外還有樂天女孩賽前見面會；賽後20分鐘內排隊，就可以進入球場紅土走透透，此活動首次不限人數，女孩也會在球場內與球迷見面。

當天進場球迷可至2樓服務台使用LINE@集點，就可以獲得抽獎資格，獎項內容包含樂天桃園棒球場下半季包廂使用權乙次、主題日球員實戰球衣等，金猿、樂猿會員還可另外獲得刮刮卡，獎品有球員、女孩簽名球；球場實體商店也將進行一日限定折扣，包含應援必備的樂天桃猿球衣、球員背號短T。