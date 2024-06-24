棒球／U23培訓NCAA交流賽先發排定 伍立辰設定關門

U23世界盃棒球賽培訓隊經過3週集訓，預計25日出發赴美將與NCAA明星隊打5場交流賽，先發輪值中火球男張峻瑋、黃仲翔、黃玠瀚拚旅外身價，伍立辰遞補進入培訓隊設定關門。

備戰9月在中國杭州舉行的U23世界盃棒球賽，台灣隊總教練為郭李建夫，培訓隊從6月初展開約3週的集訓，安排與中職二軍球隊打7場練習賽，培訓隊預計明天出發赴美國，抵達美國後將先與當地的獨立聯盟球隊打2場練習賽，美國時間29日起，安排與NCAA明星隊打5場對抗賽。

培訓隊陣中原本有選入投手林維恩，林維恩已與美職奧克蘭運動家隊簽約，因為調整不及，由嘉義大學投手伍立辰遞補。

U23世界盃代表隊教練團表示，觀察伍立辰先前春季聯賽表現，整體而言不錯，可以吃局數、比賽後半段有危機時也可以勝任關門角色，目前關門人選設定就是伍立辰和台灣電力公司棒球隊投手王宇傑。

此次NCAA交流賽培訓隊排定先發投手輪值人選為陳冠穎、黃子豪、張峻瑋、黃仲翔和黃玠瀚，5人都有不錯的球速，陳冠穎和黃子豪最快球速約148公里，今年也有報名中職選秀，張峻瑋、黃仲翔和黃玠瀚都是球速破150公里的火球男。

張峻瑋一直都是國內外球探追蹤的焦點，也有美日職球隊有意出手，此次NCAA希望拉抬身價，黃仲翔先前在國內王貞治盃青棒賽也曾飆出個人生涯最速155公里，黃玠瀚目前最快球速約152公里，也要爭取國外球探目光。