中職／獅隊挑戰暌違4年「染橘」台南 餅總將寫隊史第1人紀錄

統一獅隊上半季封王魔術數字M2，明天將在台南棒球場直接對戰排名第2的樂天桃猿隊，贏球就將歸零，尋求繼2020年後再於府城大本營拋下橘色彩帶，叩關隊史第17座季冠軍。

上半季爭冠已到最後一哩路，中信兄弟隊昨天淘汰指數歸零，只剩猿隊還在數學上存在逆襲機率，前提是必須守住明天一役。

此戰為原訂在5月28日進行的編號123場賽事保留比賽，當天先發投手為勝騎士、陳鴻文，進行到2局上結束、0：0時因雨喊卡，依照保留比賽補賽規定不需預告接替投手，獅隊教頭林岳平昨天賽後已經公布，將由羅昂接手，猿隊教頭古久保健二則是調皮回應：「為什麼要告訴你？」

台南棒球場過去共13度產生季冠軍球隊，但只有4次是獅隊封王，而獅隊從林岳平接掌兵符開始，從2020到23年期間，4年拿下3座季冠軍，也只有第一年是在台南棒球場登頂季冠軍，2021（非自力）、23年都是在新莊棒球場拋下橘色彩帶。

若獅隊成功稱霸上半季，將是林岳平領軍的第4座季冠軍，也將單獨登上隊史第一的高度，超越呂文生、大石彌太郎；聯盟史上則以洪一中13座季冠軍排名第一，接著是徐生明5次、林易增4次，餅總將並列聯盟史上第3。