中職／王正棠爭議妨礙守備 聯盟認定右腳在被砸前後都踩線

富邦悍將隊昨天在首局王正棠的跑壘，為3呎線爭議又添一樁案例，中職聯盟賽務部對此次判決釋疑，在總教練會議修訂該項補述時，就曾決議認定上會以「右腳」是否踩線為主，而技術委員看完畫面後，認為王正棠被球丟到的前後，右腳都有踩踏到界內線。

悍將、猿隊昨天在桃園棒球場過招，1局上就出現爭議場面，王正棠面對楊彬的投球揮空遭到三振，但這球未能順利接捕，王正棠衝刺一壘挑戰不死三振的機會，捕手嚴宏鈞的傳球打到王正棠，判決妨礙守備出局，悍將提出挑戰後仍維持原判。

然而重播畫面引起許多討論，王正棠被球擊中的一瞬間，僅左腳踩在線上、右腳懸空，即便是猿迷視角在當下也有許多認為跑壘沒有問題的聲音，左外野手陳晨威還在悍將總教練陳金鋒與裁判爭論空檔與悍將球迷互動，用手勢示意個人看法也是safe。

聯盟賽務部對此表示，技術委員根據總教練會議決議修訂規則補述3.06(A) 擊球跑壘員跑向一壘時，於合法3呎線内，被野手所傳之球碰觸到身體（限於左腳踏在3呎線上或線内，皆判定為合法跑壘，但如果是右腳踏到線上被該傳球碰觸到身體，則判定為妨礙守備）。

根據總教練會議決議修訂之規則補述規定，這個案例在認定上會以「右腳」是否踩到線為主。經檢視畫面後，認定擊跑員被球丟到的前後，右腳均有踩踏到界內線，而被球丟到瞬間介於右腳這兩步之間，因此被認定為「妨礙守備」。