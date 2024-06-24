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MLB／大都會終結者疑用外部物質1球未投遭驅逐 裁判：超黏！

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大都會隊終結者迪亞茲恐面臨10場禁賽處分。 路透社
大都會隊終結者迪亞茲恐面臨10場禁賽處分。 路透社

大都會隊終結者迪亞茲（Edwin Díaz）今天登板一球未投，就因手部有外部物質遭到驅逐出場，將面臨10場禁賽處分，而他賽後大感不解，他稱手上的外部物質是「我一直有在使用的東西」，卻在今天第一次被抓，讓他直喊真的很驚訝。

大都會今天以5：2擊敗小熊隊，原本在9局要上場關門的投手是迪亞茲，但在三壘審摸他的手部後認定黏黏的、有外部物質，遭到驅逐出場，大都會換上史密斯（Drew Smith）守成。

迪亞茲賽後表示，「我用的東西一直都一樣，他們一直都有檢查，檢查完後也都讓我投球，他們沒有在我的手套、球帽、腰帶發現有任何異常，那我當然就會繼續使用。」

此役擔任三壘審的卡拉帕札（Vic Carapazza）表示，「那絕對不是止滑粉和汗水的混合物，我們經手超過1000次檢查，我知道那是什麼感覺，真的超黏！」

林多（Francisco Lindor）賽後也被問到此事，他對隊友表達相挺，「我依然愛他、依然支持他，我相信他所說的。」進一步被問到大都會過去一年有3位不同投手因使用外部物質遭到禁賽，是否意味什麼，林多：「這和大都會無關，這是個人行為，只是發生這樣的狀況確實很不幸。」

大都會 小熊隊 林多

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