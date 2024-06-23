中職／獅猿25日台南硬碰硬 陳晨威誓言不被對方拋彩帶

樂天桃猿隊最近3場勝利，開路先鋒陳晨威全部攻下勝利打點，成為猿隊保住爭奪上半季冠軍的功臣，接下來就是後天（25日）作客台南球場，和統一獅隊硬碰硬，完全沒有輸球本錢，他說：「不要被對方拋彩帶。」

陳晨威前天對台鋼雄鷹隊7局下轟出3分砲、昨天對富邦悍將隊5局下兩分砲，今天再戰悍將4打數2安打、攻下兩分打點，7局下揮出關鍵安打攻下超前分，連續3天勝利打點。

他說：「運氣很好，沒注意那麼多。」

陳晨威面對悍將先發投手陳仕朋，3局下揮出二壘打攻下全隊第1分，7局下安打更是致勝一擊；他表示，7局下兩出局上場打擊時，設定自己想要的位置和球路，兩好球後改變攻擊型態，以打到球為。

獅隊上半季封王魔術數字降到2，後天對決猿隊變成封王戰，陳晨威強調沒有多想什麼，也不會把壓力丟給自己，正常發揮就有贏球機會。