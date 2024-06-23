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中職／追劇長知識發現心中的淨土 詹子賢近3場硬起來敲7安

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
兄弟隊詹子賢5打數擊出3支安打帶有3分打點。記者侯永全／攝影
兄弟隊詹子賢5打數擊出3支安打帶有3分打點。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊今天以10：2擊敗台鋼雄鷹隊，打線狀況不俗，低迷許久的詹子賢近期也迸發火燙手感，今天以單場3安打、3打點獲選單場MVP，賽後透露自己透過追劇、學習冷僻字，發現新淨土。

兄弟今天以14支安打打下勝利，包括詹子賢、江坤宇都貢獻3分打點，其中詹子賢近3場比賽11打數敲出7安打，總教練平野惠一賽後也提到，詹子賢的狀況若能持續提升，會讓外野陣容更有競爭力。

詹子賢回顧低潮期間，持續看影片做調整，研究投手如何和自己周旋，為了幫助自己調整，教練都想破了頭，「每天在替我想方法，聽久了，自己也煩，不知道要聽誰的，就自己去研究；也有資深選手在幫助我，像是俊秀、志豪、思齊他們。」

被問到是否心急，詹子賢說：「除非我對打球沒有上進心，不然每個人…思齊打不好也會急啊！」他說：「可能自己心態也急，就想幫助球隊，有時候狀況好一點，但又覺得沒到可以維持的感覺。」

百思不解、找不到突破低潮的方法，詹子賢在追劇中發現淨土，「我喜歡看古裝，看著覺得自己心境好像在裡面，情境會比較平穩一點，不會一直想到打球的事。」

他不忘強調，自己是在研究完棒球後，再看一點棒球以外的東西，像是「慶餘年」、「又見逍遙」，偶爾也在追劇或日常中看到生僻字、長知識後，覺得自己又成長了，「原來這個字是這樣念，去問別人，別人也不知道，覺得滿有成就感的。」

兄弟隊詹子賢5打數擊出3支安打帶有3分打點。記者侯永全／攝影
兄弟隊詹子賢5打數擊出3支安打帶有3分打點。記者侯永全／攝影

棒球 詹子賢

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