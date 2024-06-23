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中職／岳政華6星級美技 平野惠一：讓投手很感激的play

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
岳政華6局下演出演出超級美技，沒收陳文杰的準長打。記者侯永全／攝影
岳政華6局下演出演出超級美技，沒收陳文杰的準長打。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊今天以10：2擊敗台鋼雄鷹隊，取得5連勝，6局下右外野手剛換人，第一個打席就是出現在右外野的超級美技，岳政華這記play讓總教練平野惠一也說，那會是讓投手很感激的美技。

兄弟在6局下更換守備陣容，先發右外野手曾頌恩退場，岳政華從中外野移防右外野，宋晟睿替補上場防守中外野，李振昌登板首打席面對陳文杰，被他一棒掃到中右外野，岳政華落點、起跳時機都精準判斷，演出超級美技跳接，沒收這支準長打。

岳政華接球同時撞上全壘打牆，一度躺在地上，最靠近他的宋晟睿先蹲在一旁關心他的狀況，第二個出現在他身邊的身影是哥哥岳東華，從二壘趕路到外野警戒區關心弟弟狀況。

平野賽後指出當時調度，包括換下5局僅用71球的余謙，「用全部戰力去贏下比賽，當時只有5：2、不能再讓對手得分，台鋼是很有韌性的球隊，如果再讓他們得分，氣勢會跑到對方那邊，當時投手、守備都是患上守備為主的陣型。」至於岳政華的美技，他讚許：「那是讓投手也會很感謝的play，這個對野手就是最大的肯定。」

台鋼雄鷹 岳政華 曾頌恩

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