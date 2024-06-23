中職／古久保感謝贏球生日大禮 後天對決獅隊不願透露投手
樂天桃猿隊今天繼續守護主場，以4：2擊敗富邦悍將隊，拚出本季最長5連勝紀錄，日籍總教練古久保健二收下60歲生日大禮，賽後特別感謝全隊球員。
古久保今天賽前被問到球場慶生一事，笑說：「希望球員能夠拿下勝利，當成禮物送給我。」
猿隊打完前6局和悍將2：2僵持，7局下陳晨威關鍵安打攻下超前分，8局下再下一城，最後以4：2獲勝，古久保笑得相當開心，他說：「感謝球員給我最棒的生日禮物。」
猿隊今天搶下重要勝利，讓統一獅隊上半季封王魔術數字停在2，也是唯一有機會和獅隊爭王的球隊，不過還落後3.5場勝差，淘汰指數剩2。
獅隊後天將在台南主場迎戰猿隊，這場保留比賽從2局上打起，獅隊確定推出羅昂登板，古久保被問到投手人選，完全不願透露。
古久保表示，獅隊拚命取勝（最近3連勝），猿隊後天比賽也要很拚才行，繼續維持平常心最重要。
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