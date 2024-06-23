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中職／兄弟上次5連勝在「換助」之際 平野惠一寫下紀錄
中信兄弟隊一開賽就為台鋼雄鷹隊19歲左投王柏傑帶來震撼教育，5支安打串聯攻下4分，第7局再以另一波4分大局奠定勝基，兄弟終場以10：2擊敗雄鷹，取得5連勝、單周5戰全勝，追平團隊近兩季最長連勝紀錄。
兄弟面對王柏傑在首局就有凌厲攻勢，還沒有出局數，連續5棒敲出安打，轉眼在記分板上掛上4：0，2局上岳政華二壘打、江坤宇一壘打串連再下一城，王柏傑最終先發6局被敲8安打、失5分（責失4分）。
兄弟由余謙先發，1局下的投球也浮現不穩，被曾子祐敲出安打、陳文杰選到保送，王柏融安打、魔鷹高飛犧牲打各追回1分，後續表現回穩，最終先發以5局、71球收工，被敲3安打、失2分。
兄弟在7局上擴大優勢，雄鷹投手陳暐皓、許育銘壓不住兄弟打線，高宇杰、岳東華敲安，攻占一、三壘有人後，江坤宇高飛犧牲打先攻下第6分，後續詹子賢、許基宏的安打繼續補刀，兄弟單局攻下4分奠定勝基。
兄弟近兩季的最長連勝就是5連勝，去年在5月7到13日取得5連勝，但這5勝領軍教頭包括林威助2場、彭政閔2場及陳江和代理1場，平野惠一成為近兩季第一位帶出黃衫軍5連勝的教頭。
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