中職／陳晨威連3場勝利打點 猿5連勝讓獅停在M2後天對決

樂天桃猿隊開路先鋒陳晨威今天再度發威，對富邦悍將隊之戰7局下揮出關鍵安打攻下超前分，幫助猿隊4：2獲勝，拚出5連勝，連續3天攻下勝利打點，獲選單場MVP。

在台南球場進行的統一獅、味全龍隊之戰，獅隊洋投勝騎士完投9局，領軍4：1獲勝，上半季封王魔術數字從3降為2；猿隊擊敗悍將後，把獅隊數字凍結在2，不過後天在台南進行的獅、猿戰仍是獅隊封王戰。

悍將2局上點燃攻勢，王念好揮出安打後，靠孔念恩二壘打攻下全場第1分，戴培峰安打再下一城，取得2：0領先。

猿隊前兩局掛零，3局下嚴宏鈞靠失誤上壘，馬傑森犧牲觸擊推進，接著陳晨威二壘打攻下1分，梁家榮安打追平比數。

兩隊打完前6局下未再得分，猿隊7局下攻勢再起，余德龍安打後，靠嚴宏鈞犧牲觸擊攻占二壘，接著陳晨威安打攻下全隊第3分，成為致勝一擊。

這是陳晨威繼前天對台鋼雄鷹隊7局下3分砲、昨天對悍將5局下兩分砲後，連續3場比賽攻下勝利打點。

猿隊8局下再靠林立二壘打、梁家榮犧牲觸擊、朱育賢內野滾地球攻下1分，終場以兩分之差獲勝，悍將吞下3連敗。

悍將先發投手陳仕朋投7局，失3分只有1分自責，優質表現仍吞敗。