中職／王正棠遭判妨礙守備 陳金鋒不服判決動怒抗議

富邦悍將隊今天繼續作客桃園球場，再和樂天桃猿隊交手，1局上就出現爭議場面，當時悍將1出局攻占二壘，王正棠面對猿隊先發投手楊彬揮空三振後，因為球落地，他衝上一壘有不死三振的機會，但被判妨礙守備出局，悍將總教練陳金鋒動怒進場抗議。

王正棠往前衝時，猿隊捕手嚴宏鈞傳球打到他的左臀，本來已經踏上一壘，二壘上的池恩齊也推進三壘，但王正棠遭認定跑在線內，因此造成妨礙守備，形成2出局，池恩齊也退回二壘。

陳金鋒此時提出重播輔助判決，聯盟審查畫面花了不少時間，最後維持原判，王正棠在紀錄上是三振；陳金鋒不服這個判決，走進場內和裁判激烈爭執，認為王正棠並未妨礙守備，但無法改變結果，只能無奈接受，回到休息區還在搖頭。

根據棒球規則相關內容，跑者跑在本壘與一壘之間的後半段，跑出三呎線外側或跑入界外線內側，裁判認為對一壘的傳球採取接球動作之野手產生妨礙，此時為比賽停止球。