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中職／吳念庭是天上掉下來的禮物 領隊：這就是台鋼的決定
台鋼雄鷹隊邀請吳念庭擔任今天賽事的開球嘉賓，被外界視為提前「亮牌」榜眼籤落點，領隊劉東洋在他開球後給出明確答覆，「如果在我們順位，吳念庭選手還在的話，就會指名吳念庭選手。」
吳念庭結束旅日生涯，投入中職選秀，在富邦悍將隊、張育成雙向奔赴後，隨著雄鷹今天邀請吳念庭、吳復連父子檔擔任開球嘉賓後，榜眼籤也呼之欲出。
劉東洋表示，還是尊重選秀機制，到28日才能正式宣布，「但如果到我們的第二順位，吳念庭選手還在，就會指名吳念庭選手。」他指出，無論是守備或攻擊，吳念庭都是符合雄鷹需求的選手，加上球隊本來就偏向日式球風，「吳念庭對我們來說是天上掉下來的禮物。」
劉東洋坦言，這段時間聽到外界對於榜眼籤人選的很多討論，吳念庭確定投入選秀後，也看到球迷對他的喜愛，希望有這樣的選手加入，這次邀請他來開球，也是藉此向球迷展現，「這就是台鋼的決定。」
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