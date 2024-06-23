中職／大型示愛現場！吳念庭願意承擔雄鷹內野大哥角色

吳念庭今天登上台北大巨蛋，為未來東家台鋼雄鷹隊擔任開球嘉賓，成為大型示愛現場，應援團吶喊「吳念庭！來台鋼！」吳念庭則是回應，希望28日以後可以在球場見到大家。

吳念庭結束旅日生涯，投入中職選秀，在富邦悍將、張育成雙向奔赴後，隨著雄鷹今天邀請吳念庭、吳復連父子檔擔任開球嘉賓後，榜眼籤也呼之欲出。

吳念庭提前穿上台鋼球衣，擔任開球嘉賓，談到決定返台打球，他表示，「去年滿30歲，30歲是很重要的里程碑，下決定不容易，（選手生涯）剩下還不可以打多久，剛好到30而立的一年，藉著這個機會回到台灣、在台灣打球。」

被問到未來與台鋼一起共事，吳念庭先是尷尬笑了，面對現場鷹迷吶喊「吳念庭！來台鋼！台鋼雄鷹最愛你」

對於球迷的示愛，吳念庭笑說：「我自己現在還不能說什麼，等28日就知道了。」被問到怎麼看現在的雄鷹，他指出是年輕的團隊，外野有王柏融帶領，內野相對比較欠缺有經驗的選手，「有機會的話，願意擔任這個角色。」

他也提到，張育成決定返台打球，對台灣棒球是加分，「不管是美日，關注度都會提高，帶動台灣棒球風氣，希望和張育成一起在台灣打球打拚， 讓環境越來越好。」

兒子決定返台打球，吳復連也抱持支持，「回來當然安定感比較高，親戚朋友也都看得到他的比賽。」他說選手碰到打不好、低潮，心情都會不好，在台灣有家人可以幫忙分攤，自己也樂觀其成，但他也笑說：「都這麼大了，不用我擔心，有什麼問題，回來聊一下就好。」