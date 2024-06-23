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中職／猿隊教頭古久保60歲生日 希望球員贏球當成禮物

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
樂天桃猿隊總教練古久保健二。報系資料照
樂天桃猿隊總教練古久保健二。報系資料照

樂天桃猿隊今天繼續在桃園球場迎戰富邦悍將隊，將挑戰本季最長5連勝紀錄，總教練古久保健二在球場度過60歲生日，賽前笑說：「希望球員能夠拿下勝利，當成禮物送給我。」

中職本季只有統一獅、台鋼雄鷹隊達到5連勝以上，獅隊7連勝是聯盟最佳紀錄，雄鷹則是6連勝，今天猿隊、中信兄弟隊都有機會爭取5連勝。

獅隊上半季封王魔術數字已降到3，最快後天有機會在台南球場獅、猿戰封王，一切就看今天戰況變化。

猿隊、兄弟目前排名分居第2、第3，但猿隊只以勝率千分之3領先，兩隊都落後獅隊3.5場勝差，兄弟淘汰指數只剩1，完全沒有退路，悍將、味全龍、雄鷹已遭淘汰。

上半季賽事只剩最後14場比賽，從目前戰況看來，猿隊幾乎是唯一可以阻擋獅隊封王的球隊，古久保未多談此事，只說：「球隊現在氣氛不錯，球員都很努力、很拚。」

台鋼雄鷹 富邦悍將 樂天桃猿

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