快訊

獨／看不懂合約男友店面被迫頂讓 丟丟妹說重話了

雨區擴大、雨彈升級！10縣市豪大雨特報 山區慎防坍方落石

少子化海嘯衝擊...國小生數118學年跌破百萬 128學年降至77.9萬人

中職／大巨蛋自彈自唱帥暈球迷 陳文杰：緊張到快吐了

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
陳文杰昨天在台北大巨蛋賽後自彈自唱。圖／台鋼雄鷹隊提供
陳文杰昨天在台北大巨蛋賽後自彈自唱。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊首度在台北大巨蛋舉辦主場賽事，連續兩天賽後都有選手登台演唱，昨天陳文杰自彈自唱，讓現場球迷「暈船」，而他回想起來卻仍是滿滿的緊張。

雄鷹昨天安排吳明鴻、楊達翔、黃劼希、陳文杰賽後演唱，原本分散在其他位置的兄弟球迷，賽後就開始朝陳文杰將登台的三壘側聚集，而他壓軸上場，演唱「一場遊戲一場夢」，應觀眾安可要求加碼「稻香」。

陳文杰一身白色T恤、牛仔褲自彈自唱，讓球迷夢回他在4年前兄弟「我不是歌手」演出，被問到是否復刻當年穿搭，他才驚覺，先是開玩笑回應：「那你可以寫是復刻當年」，他解釋單純是因為自己喜歡這樣的配色，很常這樣穿，「現在講，才想起來那一年好像也是穿這樣。」

過去在兄弟已有多次在球場開唱經驗，但首度唱進大巨蛋，還是讓他緊張兮兮。陳文杰說，在洲際因為是關燈，燈光打在自己身上，看不到球迷的表情，「我沒想到這邊燈會那麼亮，看球迷看得一清二楚，就很緊張，緊張到差點要吐了，當下只想著不要彈錯，結果一開始就彈錯，會彈吉他的人應該都看得出來。」

聽聞許多兄弟球迷特地留下來看他的演唱，陳文杰說：「當然很感動、很開心。」但他實在太緊張，當下無法去注意有多少兄弟球迷留下來，「最近都是客場，沒時間練，真的很緊張。」

雄鷹今天賽後安排施子謙、魔鷹、小野寺賢人開唱，魔鷹將演唱西文歌，昨天賽前主動向球團要求彩排，領隊劉東洋已經現場聽過，透露是好聽的抒情歌，小野寺賢人則將獻唱中文歌曲。

陳文杰昨天在台北大巨蛋賽後自彈自唱。圖／台鋼雄鷹隊提供
陳文杰昨天在台北大巨蛋賽後自彈自唱。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹 陳文杰 魔鷹

延伸閱讀

中職／兄弟9安拿2分贏了 教頭在意魚住1打席：壞球就不要打

中職／雄鷹中止隊史最長6連勝 猿投魔神樂開季6連勝

中職／一個判決兩個總教練抗議 洪一中重播輔助判決勝出

中職／五虎將狂轟猛攻 諸葛紅中將率台鋼脫離谷底

相關新聞

中職／張奕狀況各隊都會評估 雄鷹優勢「已有使用說明書」

台鋼雄鷹隊作東台北大巨蛋第二天，今天邀請吳復連、吳念庭父子檔開球，外界好奇是否確定以榜眼籤選進吳念庭，領隊劉東洋還無法「...

中職／僅剩探花有懸念 兄弟領隊透露若選投手必定考量傷勢

中華職棒選秀將在6月28日登場，今年狀元張育成、榜眼吳念庭幾乎形同提前放榜，接下來就看中信兄弟隊探花籤的走向，領隊劉志威...

中職／陳晨威6轟破個人紀錄 6月4轟只輸陳子豪和魔鷹

樂天桃猿隊陳晨威有腿還有砲，今天在5局下敲出陽春砲，連兩天開轟，本季第6轟出爐已經突破個人單季最佳，6月4轟也只輸給魔鷹...

中職／猿隊教頭古久保60歲生日 希望球員贏球當成禮物

樂天桃猿隊今天繼續在桃園球場迎戰富邦悍將隊，將挑戰本季最長5連勝紀錄，總教練古久保健二在球場度過60歲生日，賽前笑說：「...

中職／大巨蛋自彈自唱帥暈球迷 陳文杰：緊張到快吐了

台鋼雄鷹隊首度在台北大巨蛋舉辦主場賽事，連續兩天賽後都有選手登台演唱，昨天陳文杰自彈自唱，讓現場球迷「暈船」，而他回想起...

中職／選秀狀元張育成要來了 池恩齊連5場安打生涯新高

富邦悍將隊20歲游擊手池恩齊近況不錯，從13日對味全龍隊之戰起，連續5場比賽出現安打，寫下個人生涯最佳紀錄，打擊率也從2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。