中職／大巨蛋自彈自唱帥暈球迷 陳文杰：緊張到快吐了

台鋼雄鷹隊首度在台北大巨蛋舉辦主場賽事，連續兩天賽後都有選手登台演唱，昨天陳文杰自彈自唱，讓現場球迷「暈船」，而他回想起來卻仍是滿滿的緊張。

雄鷹昨天安排吳明鴻、楊達翔、黃劼希、陳文杰賽後演唱，原本分散在其他位置的兄弟球迷，賽後就開始朝陳文杰將登台的三壘側聚集，而他壓軸上場，演唱「一場遊戲一場夢」，應觀眾安可要求加碼「稻香」。

陳文杰一身白色T恤、牛仔褲自彈自唱，讓球迷夢回他在4年前兄弟「我不是歌手」演出，被問到是否復刻當年穿搭，他才驚覺，先是開玩笑回應：「那你可以寫是復刻當年」，他解釋單純是因為自己喜歡這樣的配色，很常這樣穿，「現在講，才想起來那一年好像也是穿這樣。」

過去在兄弟已有多次在球場開唱經驗，但首度唱進大巨蛋，還是讓他緊張兮兮。陳文杰說，在洲際因為是關燈，燈光打在自己身上，看不到球迷的表情，「我沒想到這邊燈會那麼亮，看球迷看得一清二楚，就很緊張，緊張到差點要吐了，當下只想著不要彈錯，結果一開始就彈錯，會彈吉他的人應該都看得出來。」

聽聞許多兄弟球迷特地留下來看他的演唱，陳文杰說：「當然很感動、很開心。」但他實在太緊張，當下無法去注意有多少兄弟球迷留下來，「最近都是客場，沒時間練，真的很緊張。」