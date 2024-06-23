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中職／選秀狀元張育成要來了 池恩齊連5場安打生涯新高

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
池恩齊連續5場比賽出現安打，寫下個人生涯最佳紀錄。圖／富邦悍將隊提供
池恩齊連續5場比賽出現安打，寫下個人生涯最佳紀錄。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊20歲游擊手池恩齊近況不錯，從13日對味全龍隊之戰起，連續5場比賽出現安打，寫下個人生涯最佳紀錄，打擊率也從2成22升至2成80，他說：「去年看到什麼球都想打，比較沒有想法，總教練陳金鋒給了不少解讀比賽的意見。」

悍將目前打了53場比賽，池恩齊出賽32場，旅美好張育成確定在28日中職選秀會成為狀元，下半季成為悍將重要戰力；池恩齊表示，現在就是好好珍惜、把握每次上場機會，不會想太多。

9日對樂天桃猿隊之戰吞下生涯最慘單場4K後，池恩齊走出低潮，近5戰出現8支安打，包括1支二壘打，他說：「好好執行戰術，能夠上壘最重要，不什麼方法都可以，不在乎有沒有安打。」

池恩齊表示，陳金鋒都會提醒用頭腦打球，了解比賽當下狀況，例如壘上有人時，該做好什麼角色，或是思考投手會有什麼球路，做好擊球策略。

近況正處高峰，池恩齊為了維持好運，每天賽前練球也有獨特模式，如果前一戰表現不錯，就和董子恩、孔念恩黏在一起熱身，希望繼續帶來好表現，一旦打擊不夠理想，自己就會默默閃到一旁，看看能不能改運。

中職選秀 陳金鋒

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