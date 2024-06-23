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中職／張志豪打斷護具幸肋骨沒事 吳明鴻：應該學長狀況不好
台鋼雄鷹隊昨天以1：2不敵中信兄弟隊，捕手吳明鴻在8局上被張志豪的擦棒球打斷護具綁帶扣環，隊友張肇元緊急支援前線送上自己的護具，明顯大了好幾號，讓吳明鴻也笑答：「好像偷穿爸爸的衣服。」
罕見畫面出現在昨天8局上張志豪的打席，擦棒球打到吳明鴻左側肋骨，他倒在地上一段時間，張肇元已經在趕緊準備因應可能替補上場，但吳明鴻起身後手指轉圈，但不是示意需要換人，而是需要更換護具，張肇元趕緊送上自己的護具，親自幫他穿戴、綁緊。
「真的大滿多，就是盡量拉緊一點。」被問到為何不是借穿其他體型比較相近的捕手護具，吳明鴻透露，「他拿上來，想說就穿啊！想說護具應該都差不多吧！沒想到差那麼多，很像偷穿爸爸的護具。」
護具斷裂的位置是側邊綁帶的扣環，吳明鴻指出，「以前沒被打斷過，因為很少會打到這個位置，而且還兩顆打到同一個地方，球真的會找洞鑽。」
吳明鴻透露，過去有被胡金龍的擦棒球擊到類似位置，造成骨裂，而張志豪這球經過扣環反彈後打到他的肋骨，雖有腫脹，但他說目前感覺還好，「應該是志豪學長狀況不好，狀況好應該就斷了。」今天新護具還沒到手，若需要上場蹲捕，他說：「我今天要先去借一點小件一點的。」
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