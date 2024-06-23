中職／僅剩探花有懸念 兄弟領隊透露若選投手必定考量傷勢

中華職棒選秀將在6月28日登場，今年狀元張育成、榜眼吳念庭幾乎形同提前放榜，接下來就看中信兄弟隊探花籤的走向，領隊劉志威透露大原則，過往若在首輪籤挑選投手，傷勢狀況絕對會是考量重點。

劉志威表示，先前球隊都是針對可能參與選秀的個案討論，如今報名名單出來後，下周將會進行最後討論，目前對於探花籤的選擇確實還沒有答案。

是否會以旅外選手優先？劉志威不置可否，僅回應會挑選順位當下最好的選擇；進一步被問到張奕和陳聖平在隊形上的需求性，劉志威表示，「應該說是野手或投手，根據我們過往經驗，每年在投手挑選上，尤其是第一輪，會比較慎重考慮傷勢狀況，尤其中職又無法在選前就有體檢報告，對選手的傷勢判斷會是重點。」

「我們在這塊（傷勢疑慮）會比較慎重，尤其又是第一輪。」他指出，兄弟過往在第一輪所挑的投手，比較少是有傷勢疑慮，「但後面順位的確實是有。」

劉志威也坦言，今年狀況確實比較特別，兄弟不是狀元籤的球隊，但感覺起來有決定權，他笑說：「也不知道是運氣好或運氣不好。」