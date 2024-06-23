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中職／僅剩探花有懸念 兄弟領隊透露若選投手必定考量傷勢
中華職棒選秀將在6月28日登場，今年狀元張育成、榜眼吳念庭幾乎形同提前放榜，接下來就看中信兄弟隊探花籤的走向，領隊劉志威透露大原則，過往若在首輪籤挑選投手，傷勢狀況絕對會是考量重點。
劉志威表示，先前球隊都是針對可能參與選秀的個案討論，如今報名名單出來後，下周將會進行最後討論，目前對於探花籤的選擇確實還沒有答案。
是否會以旅外選手優先？劉志威不置可否，僅回應會挑選順位當下最好的選擇；進一步被問到張奕和陳聖平在隊形上的需求性，劉志威表示，「應該說是野手或投手，根據我們過往經驗，每年在投手挑選上，尤其是第一輪，會比較慎重考慮傷勢狀況，尤其中職又無法在選前就有體檢報告，對選手的傷勢判斷會是重點。」
「我們在這塊（傷勢疑慮）會比較慎重，尤其又是第一輪。」他指出，兄弟過往在第一輪所挑的投手，比較少是有傷勢疑慮，「但後面順位的確實是有。」
劉志威也坦言，今年狀況確實比較特別，兄弟不是狀元籤的球隊，但感覺起來有決定權，他笑說：「也不知道是運氣好或運氣不好。」
他表示，張育成回台對台灣棒球絕對是正面，「不管是技術面或外界對中職的重視，甚至對旅外選手回台的時機，相信方方面面都有影響，我們也樂見，有競爭就有進步。」他透露，球隊本身及中職聯盟都從未討論過張育成是否啟用優秀旅外球員條款，「大家都很開放，他選擇回來，大家都樂見其成。」
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