中職／墨西哥職棒聯盟會長訪台 台墨國家隊交流賽是可能選項

墨西哥職棒聯盟會長德拉維加（Horacio de la Vega）率團抵台，今天和中華職棒會長蔡其昌、秘書長楊清瓏會面，雙方就兩國棒球事務進行討論及意見交換，也一同到天母棒球場觀賞中信兄弟、味全龍隊之戰。

墨西哥職棒聯盟明年將創立100周年，德拉維加希望和中職推動各項合作，包括球員的技術交流、聯盟行銷推廣合作，以及未來舉辦台墨國家隊交流比賽都是可能選項。

墨西哥職棒聯盟從2021年起全權負責國家隊事務，前年在東京奧運首度晉級，去年世界棒球經典賽也獲第3名；台、墨都是今年世界12強棒球賽首輪賽事主辦國，中職期待兩國在預賽努力拚戰，一同晉級在日本東京舉辦的4強賽。

德拉維加說：「這次來台對墨西哥職棒聯盟意義重大，希望兩國棒球文化有機會讓彼此的球迷認識，並讓此行成為未來台、墨棒球有更多國際交流的開端。」

蔡其昌認為，德拉維加行銷概念不錯，近年逐漸重視行銷推廣及國際合作的政策，在會談中有提出許多可行性的方案，接下來可以循序漸進，在各方面合作進行更深入的討論，讓兩國棒球深化行銷並推向世界。