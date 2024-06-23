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中職／張奕狀況各隊都會評估 雄鷹優勢「已有使用說明書」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
前旅日投手張奕目前在台鋼二軍出賽。報系資料照
前旅日投手張奕目前在台鋼二軍出賽。報系資料照

台鋼雄鷹隊作東台北大巨蛋第二天，今天邀請吳復連、吳念庭父子檔開球，外界好奇是否確定以榜眼籤選進吳念庭，領隊劉東洋還無法「亮牌」，但語氣中透露對張奕也仍抱持高度興趣。

在張育成確定投入選秀後，富邦悍將隊狀元籤提前鎖定人選，也讓擁有榜眼籤的雄鷹順勢收下大禮，有機會補進吳念庭，而他今天與父親吳復連一起為雄鷹開球，此舉也幾乎形同表露雄鷹心跡。

被問到是否確定選進吳念庭，劉東洋還無法「亮牌」，他表示，還是有選秀機制，與吳念庭雖本來就認識，這段時間並未直接碰到面，但確實有和經紀人陸續交換意見。

另一位旅日好手張奕是否與雄鷹無緣？劉東洋有其他觀點，「他的狀況相信各隊都會評估，他和我們相處滿久，不是一兩個禮拜的事，他也喜歡台鋼的環境，和日本教練溝通滿順暢，對他的狀況掌握、使用說明書，台鋼教練團應該掌握度比較高。」

台鋼雄鷹 吳念庭 張奕

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