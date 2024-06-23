中職／張奕狀況各隊都會評估 雄鷹優勢「已有使用說明書」
台鋼雄鷹隊作東台北大巨蛋第二天，今天邀請吳復連、吳念庭父子檔開球，外界好奇是否確定以榜眼籤選進吳念庭，領隊劉東洋還無法「亮牌」，但語氣中透露對張奕也仍抱持高度興趣。
在張育成確定投入選秀後，富邦悍將隊狀元籤提前鎖定人選，也讓擁有榜眼籤的雄鷹順勢收下大禮，有機會補進吳念庭，而他今天與父親吳復連一起為雄鷹開球，此舉也幾乎形同表露雄鷹心跡。
被問到是否確定選進吳念庭，劉東洋還無法「亮牌」，他表示，還是有選秀機制，與吳念庭雖本來就認識，這段時間並未直接碰到面，但確實有和經紀人陸續交換意見。
另一位旅日好手張奕是否與雄鷹無緣？劉東洋有其他觀點，「他的狀況相信各隊都會評估，他和我們相處滿久，不是一兩個禮拜的事，他也喜歡台鋼的環境，和日本教練溝通滿順暢，對他的狀況掌握、使用說明書，台鋼教練團應該掌握度比較高。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言