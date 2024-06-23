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日職／宋家豪前一場中繼1局失6分 23日被下放二軍
旅日樂天金鷲隊投手宋家豪21日一軍中繼登板，投1局挨1轟，總計失掉6分責失分，為個人本季單場最多失分，今天賽前球隊做出異動將宋家豪下放二軍。
宋家豪本季一軍出賽狀況不錯，在6月12日之前一度連續17場出賽無責失分，防禦率降到1.21，但近期出賽失分狀況較多，14日比賽延長賽後援登板投1局失1分、吞下敗投。
宋家豪21日對北海道日本火腿鬥士隊中繼接手，投1局被敲4支安打，包括1發滿貫砲，還投出2次四死球保送，單局失掉6分，兩隊最終延長賽12局9比9打和，宋家豪無關勝敗，賽後防禦率升至3.55。
樂天隊今天繼續與火腿隊交手，但賽前做出球員異動，將宋家豪下放二軍；宋家豪本季一軍目前為止總計27場後援出賽，戰績1勝2敗16次中繼成功，防禦率3.55。
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