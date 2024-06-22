中職／古林睿煬7局10K下修猛獅M3 爭議判決讓葉總一臉問號

統一獅隊拒絕被關燈，今天靠林安可7局下敲出超前安打，加上古林睿煬7局僅失1分、10次三振好投，獅隊終場以2：1擊敗味全龍隊，上半季封王魔術數字下修M3；樂天桃猿隊則以7：2擊敗富邦悍將隊，打下4連勝持續帶給獅隊壓力。

獅隊先發投手古林睿煬7局投球任內，只被敲出3安打、失1分，送出10次三振，前6局未失分，7局上遭郭嚴文一壘打、劉俊緯二壘打串連攻下分數，追成1：1平手，持續面對點圈有人危機，古林睿煬面對代打林智勝飆出關鍵三振，加上林安可7局下的安打來得及時，仍助他拿下本季第5勝。

引起討論的判決出現在8局上，龍隊靠2保送攻占得點圈，吉力吉撈．鞏冠打向游擊方向的滾地球，獅隊游擊手許哲晏選擇傳二壘，判決出局，龍隊提出挑戰，等待許久最終仍維持原判，鏡頭拍到龍隊教頭葉君璋一臉問號，球隊賽後也表達將會提出申訴。

獅隊步步逼近上半季冠軍，猿隊持續追趕，今天面對悍將，兩軍安打雖然一樣多，但猿隊在5局下攻下4分奠定勝基，陳晨威先敲超前兩分砲，林泓育一壘打、廖健富二壘打持續追加分數

洋投威能帝先發8局被敲9安打、只失1分，取得本季第7勝，也獲選為單場MVP。