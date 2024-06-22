中職／兄弟9安拿2分贏了 教頭在意魚住1打席：壞球就不要打
中信兄弟隊上半季拉尾盤，洋投德保拉8局失1分好投，率領黃衫軍今天在台北大巨蛋以2：1擊敗台鋼雄鷹隊，持續推進團隊本季最長的4連勝。總教練平野惠一賽後談到德保拉的好投，也直誇：「真的是幫了很大的忙」。
兄弟此役雖有9安打，但只在第2局由高宇杰、江坤宇、宋晟睿安打攻下2分。平野賽後也指出攻勢無法有效串連的關鍵，在於第4局「魚住」曾頌恩一、三壘有人的打席，「壞球就不要打、好球要想辦法破壞掉，從那局開始攻擊節奏就變得不太好。」
面對德保拉，雄鷹先在2局下出現極佳嗆司，首位打者魔鷹敲出二壘打，王博玄也選到保送，杜家明短打推進二、三壘有人，但藍寅倫、吳明鴻都無法補上臨門一腳；6局下曾子祐、陳文杰安打串連，終於攻破鴨蛋，卻也是雄鷹全場僅有的分數進帳。
德保拉最終以104球先發8局被敲5安打、失1分奪勝，他表示，今天比賽整體內容都不錯，結果也達到期望，第8局可以守下來讓他相當興奮；近期連續4場都是優質先發，近兩場都在大巨蛋，德保拉對此指出，單純是身體狀況調整好了，狀況對了，在哪裡都投得好。
兄弟9局下換下中外野手宋晟睿，取消指定打擊，改由原本擔任DH的陳子豪負責右外野，調度引起討論。平野賽後也釋疑，是因宋晟睿的腳抽筋，反映無法守備，才會取消指定打擊，明天按照原定計畫是要讓他先發，但今天出現此一狀況後，平野說：「還不知道明天會怎樣。」
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