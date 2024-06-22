快訊

陸不以武力使台屈服恐還有這招 華府智庫：藉「他們」之手隔離台灣

影／台鋼雄鷹啦啦隊暖場 榊原良行遺孀榊原淳子開球

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導

中華職棒今天在台北大巨蛋迎來象鷹二連戰的首場比賽，此役也是台鋼雄鷹首度在台北大巨蛋進行主場賽事，賽前開場表演由台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars與葉保弟及百名台北市少棒隊，齊跳近來在網路上很洗腦的葉保弟應援曲，一同為比賽暖場，隨後邀請前兄弟象教練「Bara桑」榊原良行遺孀榊原淳子女士及榊原一家進場，並邀請往日子弟兵與同事台鋼雄鷹教練橫田久則、蕭任汶、鄭漢禮、中信兄弟教練陳江和、前兄弟象選手馮勝賢獻花致意一起合影，中信兄弟教練陳江和代表致贈致贈球衣予榊原淳子、台鋼雄鷹教練橫田則致贈 「北伐鋼甲」榊原良行76號球衣予榊原淳子女士，最後由榊原淳子擔任開球嘉賓，為這場比賽正式開場。

中華職棒今天在台北大巨蛋迎來象鷹二連戰的首場比賽，此役也是台鋼雄鷹首度在台北大巨蛋進行主場賽事，賽前開場表演由台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars與葉保弟及百名台北市少棒隊，齊跳近來在網路上很洗腦的葉保弟應援曲，一同為比賽暖場。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋迎來象鷹二連戰的首場比賽，此役也是台鋼雄鷹首度在台北大巨蛋進行主場賽事，賽前開場表演由台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars與葉保弟及百名台北市少棒隊，齊跳近來在網路上很洗腦的葉保弟應援曲，一同為比賽暖場。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋迎來象鷹二連戰的首場比賽，此役也是台鋼雄鷹首度在台北大巨蛋進行主場賽事，邀請前兄弟象教練「Bara桑」榊原良行遺孀榊原淳子女士（中）及榊原一家進場，並邀請往日子弟兵與同事台鋼雄鷹教練橫田久則、蕭任汶、鄭漢禮、中信兄弟教練陳江和、前兄弟象選手馮勝賢獻花致意一起合影，中信兄弟教練陳江和代表致贈致贈球衣予榊原淳子、台鋼雄鷹教練橫田則致贈 「北伐鋼甲」榊原良行76號球衣予榊原淳子女士。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋迎來象鷹二連戰的首場比賽，此役也是台鋼雄鷹首度在台北大巨蛋進行主場賽事，邀請前兄弟象教練「Bara桑」榊原良行遺孀榊原淳子女士（中）及榊原一家進場，並邀請往日子弟兵與同事台鋼雄鷹教練橫田久則、蕭任汶、鄭漢禮、中信兄弟教練陳江和、前兄弟象選手馮勝賢獻花致意一起合影，中信兄弟教練陳江和代表致贈致贈球衣予榊原淳子、台鋼雄鷹教練橫田則致贈 「北伐鋼甲」榊原良行76號球衣予榊原淳子女士。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋迎來象鷹二連戰的首場比賽，此役也是台鋼雄鷹首度在台北大巨蛋進行主場賽事，賽前開場表演由台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars為比賽暖場。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋迎來象鷹二連戰的首場比賽，此役也是台鋼雄鷹首度在台北大巨蛋進行主場賽事，賽前開場表演由台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars為比賽暖場。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋迎來象鷹二連戰的首場比賽，此役也是台鋼雄鷹首度在台北大巨蛋進行主場賽事，邀請前兄弟象教練「Bara桑」榊原良行遺孀榊原淳子女士（中）及榊原一家進場，並邀請往日子弟兵與同事台鋼雄鷹教練橫田久則、蕭任汶、鄭漢禮、中信兄弟教練陳江和、前兄弟象選手馮勝賢獻花致意一起合影，中信兄弟教練陳江和代表致贈致贈球衣予榊原淳子、台鋼雄鷹教練橫田則致贈 「北伐鋼甲」榊原良行76號球衣予榊原淳子女士。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋迎來象鷹二連戰的首場比賽，此役也是台鋼雄鷹首度在台北大巨蛋進行主場賽事，邀請前兄弟象教練「Bara桑」榊原良行遺孀榊原淳子女士（中）及榊原一家進場，並邀請往日子弟兵與同事台鋼雄鷹教練橫田久則、蕭任汶、鄭漢禮、中信兄弟教練陳江和、前兄弟象選手馮勝賢獻花致意一起合影，中信兄弟教練陳江和代表致贈致贈球衣予榊原淳子、台鋼雄鷹教練橫田則致贈 「北伐鋼甲」榊原良行76號球衣予榊原淳子女士。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋迎來象鷹二連戰的首場比賽，此役也是台鋼雄鷹首度在台北大巨蛋進行主場賽事，邀請前兄弟象教練「Bara桑」榊原良行遺孀榊原淳子女士（左）擔任開球嘉賓，為這場比賽正式開場。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋迎來象鷹二連戰的首場比賽，此役也是台鋼雄鷹首度在台北大巨蛋進行主場賽事，邀請前兄弟象教練「Bara桑」榊原良行遺孀榊原淳子女士（左）擔任開球嘉賓，為這場比賽正式開場。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋迎來象鷹二連戰的首場比賽，此役也是台鋼雄鷹首度在台北大巨蛋進行主場賽事，邀請前兄弟象教練「Bara桑」榊原良行遺孀榊原淳子女士（中）擔任開球嘉賓，為這場比賽正式開場。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋迎來象鷹二連戰的首場比賽，此役也是台鋼雄鷹首度在台北大巨蛋進行主場賽事，邀請前兄弟象教練「Bara桑」榊原良行遺孀榊原淳子女士（中）擔任開球嘉賓，為這場比賽正式開場。記者許正宏／攝影

中信兄弟 台鋼雄鷹 陳江和

延伸閱讀

中職／榊原良行遺孀為雄鷹開球 看老面孔勾起兄弟3連霸回憶

圖輯／象鷹大巨蛋2連戰 台鋼先發江承諺對上兄弟洋投德保拉

中職／與傷溝通訊號只剩2G 王溢正看下一步不是沒想過

中職／廖健富坦言對雄鷹不好打 從肢體語言看出企圖心

相關新聞

中職／陳晨威6轟破個人紀錄 6月4轟只輸陳子豪和魔鷹

樂天桃猿隊陳晨威有腿還有砲，今天在5局下敲出陽春砲，連兩天開轟，本季第6轟出爐已經突破個人單季最佳，6月4轟也只輸給魔鷹...

中職／「平野實驗室」蛋內開張 曾頌恩扛開路先鋒

中信兄弟隊今天在台北大巨蛋迎戰台鋼雄鷹隊，「平野實驗室」再度開張，第一棒安排曾頌恩，總教練平野惠一透露考量，「一樣是希望...

中職／鷹迷從小開始培養 洪總親自帶領找「魔王」拍照

台鋼雄鷹隊今天首度在台北大巨蛋作東，球團舉辦球場導覽、練球見習活動，讓球迷有近距離「賞蛋」的機會，今天一位小小鷹迷吸引總...

中職／年紀「2字頭」千場出賽第一人 陳子豪嚇到：以為我才25

中信兄弟隊陳子豪今天成為史上第一位年紀「2字頭」達成千場出賽的選手，賽前渾然未覺，「千場了嗎？這麼快嗎？」他說一直感覺自...

中職／榊原良行遺孀為雄鷹開球 看老面孔勾起兄弟3連霸回憶

台鋼雄鷹隊首度在台北大巨蛋作東，今天邀請前兄弟象隊已故日籍教練榊原良行遺孀榊原淳子擔任開球嘉賓，看到先生過去在台灣的同事...

中職／兄弟陳柏均生涯初登板不怯場 告訴自己不能怕

中職中信兄弟23歲投手陳柏均昨天一軍生涯初登板，雖然一抬頭就看到是「大師兄」林智勝嚇一跳，不過他告訴自己不能怕，最後演出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。