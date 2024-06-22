影／台鋼雄鷹啦啦隊暖場 榊原良行遺孀榊原淳子開球

中華職棒今天在台北大巨蛋迎來象鷹二連戰的首場比賽，此役也是台鋼雄鷹首度在台北大巨蛋進行主場賽事，賽前開場表演由台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars與葉保弟及百名台北市少棒隊，齊跳近來在網路上很洗腦的葉保弟應援曲，一同為比賽暖場，隨後邀請前兄弟象教練「Bara桑」榊原良行遺孀榊原淳子女士及榊原一家進場，並邀請往日子弟兵與同事台鋼雄鷹教練橫田久則、蕭任汶、鄭漢禮、中信兄弟教練陳江和、前兄弟象選手馮勝賢獻花致意一起合影，中信兄弟教練陳江和代表致贈致贈球衣予榊原淳子、台鋼雄鷹教練橫田則致贈 「北伐鋼甲」榊原良行76號球衣予榊原淳子女士，最後由榊原淳子擔任開球嘉賓，為這場比賽正式開場。 中華職棒今天在台北大巨蛋迎來象鷹二連戰的首場比賽，此役也是台鋼雄鷹首度在台北大巨蛋進行主場賽事，賽前開場表演由台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars與葉保弟及百名台北市少棒隊，齊跳近來在網路上很洗腦的葉保弟應援曲，一同為比賽暖場。記者許正宏／攝影 中華職棒今天在台北大巨蛋迎來象鷹二連戰的首場比賽，此役也是台鋼雄鷹首度在台北大巨蛋進行主場賽事，邀請前兄弟象教練「Bara桑」榊原良行遺孀榊原淳子女士（中）及榊原一家進場，並邀請往日子弟兵與同事台鋼雄鷹教練橫田久則、蕭任汶、鄭漢禮、中信兄弟教練陳江和、前兄弟象選手馮勝賢獻花致意一起合影，中信兄弟教練陳江和代表致贈致贈球衣予榊原淳子、台鋼雄鷹教練橫田則致贈 「北伐鋼甲」榊原良行76號球衣予榊原淳子女士。記者許正宏／攝影 中華職棒今天在台北大巨蛋迎來象鷹二連戰的首場比賽，此役也是台鋼雄鷹首度在台北大巨蛋進行主場賽事，賽前開場表演由台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars為比賽暖場。記者許正宏／攝影 中華職棒今天在台北大巨蛋迎來象鷹二連戰的首場比賽，此役也是台鋼雄鷹首度在台北大巨蛋進行主場賽事，邀請前兄弟象教練「Bara桑」榊原良行遺孀榊原淳子女士（中）及榊原一家進場，並邀請往日子弟兵與同事台鋼雄鷹教練橫田久則、蕭任汶、鄭漢禮、中信兄弟教練陳江和、前兄弟象選手馮勝賢獻花致意一起合影，中信兄弟教練陳江和代表致贈致贈球衣予榊原淳子、台鋼雄鷹教練橫田則致贈 「北伐鋼甲」榊原良行76號球衣予榊原淳子女士。記者許正宏／攝影 中華職棒今天在台北大巨蛋迎來象鷹二連戰的首場比賽，此役也是台鋼雄鷹首度在台北大巨蛋進行主場賽事，邀請前兄弟象教練「Bara桑」榊原良行遺孀榊原淳子女士（左）擔任開球嘉賓，為這場比賽正式開場。記者許正宏／攝影 中華職棒今天在台北大巨蛋迎來象鷹二連戰的首場比賽，此役也是台鋼雄鷹首度在台北大巨蛋進行主場賽事，邀請前兄弟象教練「Bara桑」榊原良行遺孀榊原淳子女士（中）擔任開球嘉賓，為這場比賽正式開場。記者許正宏／攝影