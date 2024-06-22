中職／榊原良行遺孀為雄鷹開球 看老面孔勾起兄弟3連霸回憶

台鋼雄鷹隊首度在台北大巨蛋作東，今天邀請前兄弟象隊已故日籍教練榊原良行遺孀榊原淳子擔任開球嘉賓，看到先生過去在台灣的同事、戰友們，勾起過去一起打下三連霸的回憶。

雄鷹今天賽前安排自家投手統籌教練横田久則、投手教練蕭任汶、捕手教練鄭漢禮，以及對手中信兄弟陣營的首席教練陳江和、周思齊、張志豪，過去榊原良行的子弟兵馮勝賢，都到場獻花，勾起榊原淳子許多回憶，看到幾張老面孔，她說：「想起兄弟三連霸時，就是和大家一起。」

台鋼雄鷹隊首度在台北大巨蛋作東，今天邀請前兄弟象隊已故日籍教練榊原良行遺孀榊原淳子擔任開球嘉賓。記者許正宏／攝影

榊原淳子開球前，看到大螢幕播放的榊原良行影片，忍不住胸口一熱、語帶哽咽致詞。她透露，先生在世時，兩人在家裡常常聊到棒球，因為他對守備重視，看球時也常常比較關注這些部分，也聽他說過想再來台灣教球。

台鋼雄鷹隊首度在台北大巨蛋作東，今天邀請前兄弟象隊已故日籍教練榊原良行遺孀榊原淳子擔任開球嘉賓。記者許正宏／攝影

榊原淳子回想，雄鷹剛在準備構建球隊時，領隊劉東洋和先生聊到這件事，「他那時聽了也很開心，後來離世，無法親自來到台灣很可惜。」這次來到大巨蛋、為雄鷹擔任開球嘉賓，榊原淳子也帶著先生的骨灰前來，大巨蛋的壯麗讓她直呼漂亮、有點嚇到，「看到覺得滿衝擊的。」她提到，台灣氣候多雨，一直很期待有巨蛋，「真的有了一座巨蛋後，真的覺得很棒。」