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中職／兄弟陳柏均生涯初登板不怯場 告訴自己不能怕

中央社／ 台北22日電
中華職棒中信兄弟隊23歲左投陳柏均（圖）21日為生涯初登板，他22日受訪時分享當下心情，直呼「站上職棒舞台是從小到大的夢想，真的很興奮。」（中信兄弟提供）中央社
中華職棒中信兄弟隊23歲左投陳柏均（圖）21日為生涯初登板，他22日受訪時分享當下心情，直呼「站上職棒舞台是從小到大的夢想，真的很興奮。」（中信兄弟提供）中央社

中職中信兄弟23歲投手陳柏均昨天一軍生涯初登板，雖然一抬頭就看到是「大師兄」林智勝嚇一跳，不過他告訴自己不能怕，最後演出3上3下，也被教頭稱讚「抬頭挺胸地上場」。

兄弟20日拉左投陳柏均上一軍，他是2022年選秀兄弟第6指名，經過近2年在二軍磨練，昨天一軍生涯初登板，9局下首名打者就面對味全龍強打林智勝，讓他擊出中外野飛球出局，接著三振掉平鎮同學劉基鴻，再解決掉鄭鎧文，演出3上3下，沒有失分。

兄弟總教練平野惠一稱讚陳柏均的表現，認為他在起跑點很成功，「看到他抬頭挺胸地上場，雖然未來會遇到現實和殘酷舞台，但很期待他未來的出賽。」學長陳子豪也大讚：「他沒有怯場，具備一軍投手的表情。」

談到生涯初登板的瞬間，陳柏均今天直呼：「站上職棒舞台是從小到大的夢想，從國小四年級開始打到棒球到現在，真的很興奮。」

陳柏均昨天在第8局收到通知要後援登板，雖然在練投時已經看到要面對的打者名單，不過實際登板抬頭看到第一名打者是林智勝時，他笑說：「還是嚇了一跳。」

不過陳柏均並沒有怯場，也滿意自己昨天的表現，他說：「先攻擊好球帶，不要上去就閃，上去想說不能怕，都來到這邊了，怕也沒有用，還是要投。」

陳柏均去年季後利用休季期間去當兵，他表示，季初回到球隊後開始延長春訓，每個星期都練7天，很感謝教練團放假也留下來陪他練習。陳柏均本來預期今年下半季有機會升一軍，「結果比我預期的還早，馬上就傳訊息跟家人說了，家人也很開心。」

劉基鴻 林智勝 陳子豪

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