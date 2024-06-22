中職／年紀「2字頭」千場出賽第一人 陳子豪嚇到：以為我才25

中信兄弟隊陳子豪今天成為史上第一位年紀「2字頭」達成千場出賽的選手，賽前渾然未覺，「千場了嗎？這麼快嗎？」他說一直感覺自己還是25歲，沒想到一晃眼10年已經過去；對於2000場史上第一人紀錄，陳子豪有期待，但希望自己表現更好、更穩定，才有機會叩關。

兄弟今天在台北大巨蛋出戰台鋼雄鷹隊，陳子豪以28歲329天達成1000場出賽，遠古時代張泰山以19歲之齡踏入職棒是極為罕見的狀況，而他達成千場出賽時年紀30歲144天，已是相當年輕的達陣者，如今陳子豪成為史上第一位以年紀「2字頭」叩關的選手。

陳子豪為開放高中應屆投入選秀的2013年第一代上榜者，該年就在10月13日留下1場出賽紀錄，此後幾乎年年作為一軍固定班底，穩定累積出賽。

中信兄弟隊陳子豪。記者許正宏／攝影

陳子豪聽聞紀錄嚇了一大跳，「自己沒有意識到，現在也感覺很像才剛進來一樣，我一直停留在自己才25歲的感覺，原來已經快30了，10幾年一晃眼就過去了。」可以在這樣的年紀達成千場出賽，他說：「代表我運氣很好，很年輕進來就有位置可以先發出賽，還可以撐到現在，希望可以再撐久一點，看可不可以到2000場。」

中職史上生涯最多出賽數由張泰山1863場保持，以陳子豪的年紀，還有可能成為史上第一位出賽2000場出賽的選手。陳子豪對此也有期望，「我只希望自己表現更好一點、更穩定一點，應該有機會。」

有趣的是，自評生涯是否有機會挑戰千安百轟百盗，陳子豪一秒投降，「百盗不行啦！我現在盜壘數不到50，10年不到50，還要10年…」。