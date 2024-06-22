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中職／與傷溝通訊號只剩2G 王溢正看下一步不是沒想過

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台鋼雄鷹隊投手王溢正。記者陳宛晶／攝影
台鋼雄鷹隊投手王溢正。記者陳宛晶／攝影

台鋼雄鷹隊的「大姐頭」王溢正今天升上一軍，趕上雄鷹首度在台北大巨蛋的賽事，38歲的他，面臨年紀、傷勢考驗，他形容現在與傷勢的對話，處在只剩2G的溝通不良階段，對於棒球生涯的下一階段，不是沒有想過。

王溢正今年因傷情都待在二軍，他透露肩膀夾擠的狀況，一度讓他恐慌、不知道怎麼投球，「以前多是手肘，第一次碰到是肩膀，突然不太會投球，原本想說會不會丟著丟著就不痛了，結果不會。」後來就是靜下來心來，等待肩膀狀況好轉，休了大概2個月，「等到都不痛後，才開始投球。」

對於自己近況，王溢正直言：「晴時多雲偶陣雨、時好時壞」，他說現在就是能丟就丟、盡量做好，其他不去多想，「因為它（傷勢）不太聽話，我好好和它溝通，但它本來5G，應該已經剩2G或3G，已經快溝通不良。」

今天首度踏上一軍，就在大巨蛋，體驗台灣最高規格棒球場，王溢正笑說：「我超開心，很像新人、小朋友一樣。」除了新的火腿球場之外，王溢正造訪過所有日職其他巨蛋球場，對於台北大巨蛋的評價，他認為滿有水準，「真的氣氛是一樣。」

今年已經38歲的王溢正，自承在雄鷹已經不是「cover選手」，而是「cover教練」，協助選手準備比賽；對於棒球生涯的下一段旅程，他坦言：「我不排斥、也不陌生，現在小朋友需要機會，我們這些咕咾肉，皮都皺掉了，當然要找一些皮膚細胞還活著的。」王溢正說：「我看得很開，到這個年紀，沒有什麼好糾結那麼多。」

台鋼雄鷹 棒球 王溢正

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