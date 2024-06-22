中職／後勁返美陪產 洪總認為影響不大點名想看張喜凱

台鋼雄鷹隊洋投後勁因陪產請假10天，這段時間少一位洋投，總教練洪一中認為影響不大，這段時間剛好給本土選手機會，點名對張喜凱期待頗高。

後勁昨天首度面對老東家樂天桃猿隊先發，投6局僅被敲3安打、失3分，繳出優質先發，失分包括梁家榮在6局下敲出的2分砲，續投第7局先對朱育賢丟出觸身球後又保送廖健富退場。

後勁今天已經不在陣中，洪一中指出，後勁先前有表達要請假10天，回去美國一趟陪產，剛好安排他昨天出賽完後告假離台，接下來就是等下半季加入戰局。

雄鷹在這段時間少一位洋投，洪總認為影響不大，直言「沒有差，現在多贏一場少贏一場有差嗎？現在先準備好，等下半季再來，也可以利用這段時間給本土選手一些機會。」

洪一中對張喜凱期待頗高，「看他們（教練團）有沒有安排，他在二軍投得不錯，從一開始盲目投球，好像有點迷航，現在防禦率才1點多，看這段時間能不能拉上來看看。」

張喜凱本季在二軍出賽9場（4場先發），戰績2勝2敗1中繼1後援，防禦率僅1.59，不過28.1局投球出現19次四壞、5次觸身球，控球仍是隱憂。其中6月4日對上統一獅隊二軍，主投5局僅失1分，因比賽因雨裁定提前結束，張喜凱帳面成績是一場完投勝。