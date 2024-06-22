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中職／鷹迷從小開始培養 洪總親自帶領找「魔王」拍照
台鋼雄鷹隊今天首度在台北大巨蛋作東，球團舉辦球場導覽、練球見習活動，讓球迷有近距離「賞蛋」的機會，今天一位小小鷹迷吸引總教練洪一中的注意，直接帶著他去找王柏融、魔鷹拍照，洪總笑說：「我這樣做，以後這個就我們的死忠球迷了。」
雄鷹開放購買1080元以上的門票填寫表單，參與球場導覽、練球見習，幸運抽中見習的球迷，可踏進球場，近距離看選手練球，其中一位獨自來到現場的小球迷吸引洪總視線。
「那個小朋友穿幾號？」洪一中詢問在場媒體，想知道他是誰的球迷，前去確認後發現是一件沒有背號的球衣，他主動前去拍拍小球迷的頭，問他是誰的球迷，知道最喜歡「魔王」後，先是搭肩帶著他去本壘後方找王柏融拍照，第二站再到一壘找魔鷹。
球迷養成計畫完成，洪一中笑說，這樣以後這位小球迷就是雄鷹死忠球迷了，他也透露：「魔鷹有問他守哪個位置，他說只是喜歡玩。」
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