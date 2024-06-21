中職／兄弟3連勝都開轟 陳子豪：贏球是大家的

中信兄弟隊今晚以11：4擊敗味全龍隊，締造本季首次3連勝，陳子豪這3場比賽都開轟、敲回10分打點，其中2場獲選單場MVP，他表示：「贏球是大家的功勞，不是只有投手、只有打者，只是當下自己有比較好的表現而已。」

陳子豪手感有多燙？從6月4日開始連續13場敲安、2日開始連14場上壘，今晚先在5局上敲出勝利打點，8局上又補上一支3分砲，全場6打數2安打、4分打點，最近3場比賽，陳子豪13打數敲出5支安打，其中有3發全壘打。

總教練平野惠一說：「子豪狀況真的非常好，有完成他的工作，更加分的是，子豪以外的打者狀況也都變好。」兄弟近3戰打回23分，團隊打擊率3成07、上壘率4成10、長打率0.505，今晚除了陳子豪，許基宏也貢獻2分砲。

陳子豪也覺得自己近況真的不錯，敲出全壘打的那個打席，因為二三壘有人，只想要打到外野，「用力往天上打，原本以為界外，剛好打到靠近標桿。」

而前兩打席面對徐若熙都挨K，但5局上終於突破，敲出1分打點二壘打，陳子豪表示：「因為一、二壘有人，就是回歸基本，內角球進來拉打，積極進攻。」

球隊3連勝，陳子豪都開轟，他說：「當然是很開心，這3轟方式都不太相同，但都有幫助到球隊。」