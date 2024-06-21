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中職／讓徐若熙露出破綻 兄弟3連勝平野惠一吐金句

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟今天以11：4擊敗味全龍隊，本季首次3連勝。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟今天以11：4擊敗味全龍隊，本季首次3連勝。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊成功突破「龍之子」徐若熙，今年前2場合計只從他手上打下3分，今晚一口氣就攻下5分，締造本季首次3連勝，兄弟總教練平野惠一指出，徐若熙依舊是很好的投手，但要想辦法讓他露出破綻。

徐若熙今天第1局球速就催到155公里，但接下來逐局下滑，第2局最快153公里、第3局最快150公里，到第4局只有1球投到150公里，第5局極速剩下148公里，平野惠一表示，球隊有注意到徐若熙球速下滑，打擊教練也針對此點做出提醒。

而兄弟在2局上先靠江坤宇適時安打先馳得點，平手後5局上由陳子豪的二壘打敲回超前分，後續曾頌恩2分打點二壘打、詹子賢1分打點二壘打擴大優勢，讓徐若熙只投4.1局，被敲8安、失5分都創下本季新高。

平野惠一表示，就如賽前所言，還是覺得徐若熙是一名好投手，單純以打擊決勝負的話是沒辦法的，「首先要上壘，之後透過戰術、腳程去讓他分心，沒辦法專注在打者身上，即使沒有破綻，也要讓他露出破綻。」

兄弟本季前9次2連勝後都失利，今天終於達成第1次三連勝，平野惠一表示，前面很常出現2連勝後輸球，但球隊的氣氛依舊很好，中間雖然有些失誤，但不會矇混過去。

平野惠一說出金句：「要讓自己比昨天更好，這樣就會好，不希望是100分、0分、100分的循環，而能夠整季都維持在60到80分，才會越來越好。」

平野惠一 徐若熙 球速

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