中職／陳子豪連3場炸裂 轟出兄弟本季首次3連勝

中信兄弟隊陳子豪今天不僅敲出勝利打點，更有連3場開轟的誇張演出，單場雙安、4分打點，幫助兄弟以11：4擊敗味全龍隊，本季9次2連勝被中斷後，締造首次3連勝，龍隊林智勝生涯第304轟的鋒芒也顯得黯淡。

兄弟先成功攻克龍隊先發投手徐若熙，2局上陳俊秀、曾頌恩敲安突破，2出局後一、三壘有人時，江坤宇面對150公里的速球，敲出生涯第500安，為球隊先馳得點，23歲又353天之齡寫下史上第2年輕紀錄。

5局上平手局面，兄弟前三棒岳政華、岳東華、陳子豪接連敲安，陳子豪二壘打敲回超前分，1出局後曾頌恩的二壘打又灌進2分打點，也將徐若熙打退場，接手的羅華韋在2出局後被敲二壘打，丟掉徐若熙的1分。

徐若熙第1局飆出最快155公里球速，但接下來球速逐局下滑，最終90球投4.1局，被敲8支安打、丟掉5分責失，兩項數據都是本季新高，防禦率上升到2.98，另有6次三振，3次四壞、1次觸身球。

龍隊先在3局下由張祐嘉二壘打點燃攻勢，並靠郭天信的安打跑回第1分，5局下張祐嘉的滾地推進帶有1分打點，6局下林智勝更是直接轟出2分砲追到1分差，也是個人本季首轟，將全壘打王紀錄堆高到304轟。

不過兄弟先在7局上靠滿壘時保送擠回1分，8局上陳子豪更是在無人出局、二三壘有人時，敲出一支左外野反方向3分砲，徹底拉開分差，個人連3場開轟、近6戰4轟，本季12轟衝上全壘打榜第2，與林安可並列；許基宏也補上一發2分砲，單局攻下5分。