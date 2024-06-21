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中職／布雷克又當止敗醫生 獅隊封王M4猿隊還在追
統一獅隊今晚靠著布雷克先發7局僅失1分的好投，以4：1擊敗富邦悍將隊，自力將上半季封王數字減至M4；另一地樂天桃猿隊則靠著陳晨威的3分逆轉砲，以7：6驚險擊敗台鋼雄鷹，避免獅隊魔術數字繼續縮小。
布雷克前1次登板就做出巨大貢獻，6月16日在休息2天後中繼登板，幫助獅隊中止5連敗，接下來又陷入2連敗泥淖，今天如果獅隊輸球、猿隊贏球，魔術數字甚至會熄燈。
但布雷克以先發7局被敲5支安打、僅失1分的好表現，壓制昨天打回12分的悍將，而打線也在4局下先靠潘傑楷高飛犧牲打追平，7局下邱智呈、陳傑憲、林安可、蘇智傑全都敲安，打回3分超前比數，讓布雷克取得本季第5勝、生涯第40勝。
上半季排名第二的猿隊仍在苦追，今天面對雄鷹隊雖然6局下梁家榮的2分砲打破僵局，不過7局上雄鷹4支安打加上3次四死球的攻勢串聯，一口氣攻下5分逆轉。
猿隊很快在7局下反擊，先是張閔勛適時安打追回1分，陳晨威更是轟出1發右外野3分砲，瞬間超前為6：5，8局下林泓育再敲出陽春砲拉開差距。
9局上突然浮現劇場，陳柏豪登板後被連敲2安加上1出局後的四壞保送，被陳文杰敲出內野安打丟掉1分，滿壘面對王柏融，被敲出強勁的二壘滾地，但林立美技攔截策動雙殺，讓攻勢歸零，陳柏豪收下第18次救援成功。
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