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中職／宋家豪挨滿貫砲1局掉6分 隊友火力支援逃敗

中央社／ 台北21日電

日職樂天金鷲台灣投手宋家豪今天登板中繼遇到亂流，被火腿隊洋砲雷耶斯敲出滿貫砲，單局失掉6分，不過之後隊友幫忙打回分數，順利逃敗，終場樂天與火腿以9比9握手言和。

樂天作客日本火腿隊主場的賽事，宋家豪在7局下、球隊3比2領先時登板，投出觸身球後，被水野達稀敲出二壘安打掉1分，接著再被郡司裕也、清宮幸太郎敲出安打失1分，之後對水谷瞬故意四壞保送後，被雷耶斯（Franmil Reyes）轟出滿貫全壘打。

宋家豪總計用27球投1局，被敲出4支安打，出現2次四死球，失掉6分，本季目前防禦率為3.55，宋家豪退場時樂天以3比8落後給火腿隊。

不過8局上樂天洋砲佛朗哥（Maikel Franco）回敬1發滿貫砲，接著阿部壽樹再轟出陽春砲，單局灌進5分，戰成8比8平手，宋家豪也順利逃過敗投。雙方在第9局各攻下1分，進入延長賽，不過沒能分出勝負，最終雙方以9比9握手言和。

宋家豪 日本火腿 樂天金鷲

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