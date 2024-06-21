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中職／家人現身慶首轟 引爆許哲晏淚腺

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊今天賽前特別為許哲晏（左二）生涯首轟舉辦慶祝頒獎儀式，家人驚喜現身讓他落淚。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天賽前特別為許哲晏（左二）生涯首轟舉辦慶祝頒獎儀式，家人驚喜現身讓他落淚。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天在台南棒球場與富邦悍將隊交手，賽前特別為許哲晏生涯首轟舉辦慶祝頒獎儀式，家人驚喜現身讓許哲晏忍不住爆淚，他坦言：「家人很少來現場看球，因為跟我一樣會緊張。」

許哲晏於5月26日高國慶引退賽擊出個人生涯首轟，今日賽前統一獅特別由總經理蘇泰安頒贈生涯首轟紀念獎座，給予許哲晏好表現給予肯定，許哲晏的父母親及太太也蒞臨現場送上鮮花祝福，並且給予大大的擁抱。

完全不知情的許哲晏看到家人的現身感到十分窩心，也流下了男兒淚，許哲晏表示：「其實自己家人很少來球場看他打球，因為他們也跟我一樣會很緊張，而今天他們的現身真的讓自己有點驚喜。」

許哲晏家人今日除了帶來驚喜祝福外，也從家鄉里港帶來他最喜歡的美食，還特地準備便當給許哲晏感受到好久沒品嚐到家的飄香味，讓許哲晏感到十分開心與溫暖。

今日賽前除了頒獎儀式外，也特別安排許哲晏的父親許丁揚擔任開球嘉賓，而許哲晏擔任捕手，為今日賽事開出漂亮好球。

總經理蘇泰安表示：「對於每一位職棒選手的第一次紀錄是很珍貴的，選手們從加入獅隊到站上一軍拿出成績，相信這過程中都經過許多努力、考驗，持續成長進步才能有這樣的殊榮，家人的驚喜相信對於哲晏也是充滿意義，也會是他持續努力的動力，期待他能更進步拿出更好的表現幫助球隊。」

統一獅隊今天賽前特別為許哲晏（右二）生涯首轟舉辦慶祝頒獎儀式，父親許丁揚（左二）擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天賽前特別為許哲晏（右二）生涯首轟舉辦慶祝頒獎儀式，父親許丁揚（左二）擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天賽前特別為許哲晏（右二）生涯首轟舉辦慶祝頒獎儀式。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天賽前特別為許哲晏（右二）生涯首轟舉辦慶祝頒獎儀式。圖／統一獅隊提供

統一獅 蘇泰安 高國慶

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