中職／家人現身慶首轟 引爆許哲晏淚腺

統一獅隊今天在台南棒球場與富邦悍將隊交手，賽前特別為許哲晏生涯首轟舉辦慶祝頒獎儀式，家人驚喜現身讓許哲晏忍不住爆淚，他坦言：「家人很少來現場看球，因為跟我一樣會緊張。」

許哲晏於5月26日高國慶引退賽擊出個人生涯首轟，今日賽前統一獅特別由總經理蘇泰安頒贈生涯首轟紀念獎座，給予許哲晏好表現給予肯定，許哲晏的父母親及太太也蒞臨現場送上鮮花祝福，並且給予大大的擁抱。

完全不知情的許哲晏看到家人的現身感到十分窩心，也流下了男兒淚，許哲晏表示：「其實自己家人很少來球場看他打球，因為他們也跟我一樣會很緊張，而今天他們的現身真的讓自己有點驚喜。」

許哲晏家人今日除了帶來驚喜祝福外，也從家鄉里港帶來他最喜歡的美食，還特地準備便當給許哲晏感受到好久沒品嚐到家的飄香味，讓許哲晏感到十分開心與溫暖。

今日賽前除了頒獎儀式外，也特別安排許哲晏的父親許丁揚擔任開球嘉賓，而許哲晏擔任捕手，為今日賽事開出漂亮好球。