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力退日本！台南青少棒隊勇奪小馬盃亞太區冠軍 將赴美參賽

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市青少棒代表隊，今天在菲律賓馬尼拉，代表台灣征戰美國小馬聯盟「亞太區青少棒錦標賽」，冠軍戰以1比0力克日本隊，奪下亞太區代表權，挺進美國世界錦標賽。圖／台南市政府提供
台南市青少棒代表隊，今天在菲律賓馬尼拉，代表台灣征戰美國小馬聯盟「亞太區青少棒錦標賽」，冠軍戰以1比0力克日本隊，奪下亞太區代表權，挺進美國世界錦標賽。圖／台南市政府提供

2024年美國小馬聯盟小馬級亞太區青少棒錦標賽在菲律賓舉行，中華台北代表隊今天冠軍戰最終以1比0擊敗日本代表隊，勇奪亞太區選拔賽冠軍，將於8月代表台灣前往美國參加2024年美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽。

中華台北代表隊由台南市民德國中負責籌組，由民德國中、崇明國中、安順國中及金城國中等15名選手組成參賽，市長黃偉哲在第一時間恭賀學校，讚許小將們的優秀表現，更期許球隊在世界賽為台灣爭光。

台南市體育局表，中華台北代表隊在預賽第一場雖以5比6被日本逆轉，錯失首場勝績，小將仍力展堅韌意志，一路過關斬將，在其他預賽場次，分別以15比0、13比1及17比2大勝菲律賓2隊及印尼，直闖冠軍戰，今天冠軍戰再次對上首場對手日本隊，戰況一度陷入膠著，小將不畏對手氣勢，最終順利以1比0力退日本，勇奪亞太區冠軍。

黃偉哲表示，棒球一直是台南市的重點發展項目，建立三級基層棒球發展體系，更向上銜接至大學、城市棒球隊統一獅職棒隊，提供給選手完整的銜接進路規畫，期許台南小將持續努力不懈，代表亞太區前往美國參加2024年美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽能發揮超群實力，繼續為台南爭光。

體育局長陳良乾表示，體育局現也正積極準備明年U12少棒隊集訓，並預計導入運動科學、提前集中訓練等方式，期在多元增進訓練環境下，提升台南市代表隊成績。

台南市體育局除了持續挹注資源培育棒球人才，眾所矚目的亞太國際棒球訓練中心成棒主球場也預計於今年9月完工，期許透過軟硬體雙管齊下，打造更優質友善的訓練環境，使台南棒球體育更加茁壯。

台南市青少棒代表隊，今天在菲律賓馬尼拉，代表台灣征戰美國小馬聯盟「亞太區青少棒錦標賽」，冠軍戰以1比0力克日本隊，奪下亞太區代表權，挺進美國世界錦標賽。圖／台南市政府提供
台南市青少棒代表隊，今天在菲律賓馬尼拉，代表台灣征戰美國小馬聯盟「亞太區青少棒錦標賽」，冠軍戰以1比0力克日本隊，奪下亞太區代表權，挺進美國世界錦標賽。圖／台南市政府提供
台南市青少棒代表隊，今天在菲律賓馬尼拉，代表台灣征戰美國小馬聯盟「亞太區青少棒錦標賽」，冠軍戰以1比0力克日本隊，奪下亞太區代表權，挺進美國世界錦標賽。圖／台南市政府提供
台南市青少棒代表隊，今天在菲律賓馬尼拉，代表台灣征戰美國小馬聯盟「亞太區青少棒錦標賽」，冠軍戰以1比0力克日本隊，奪下亞太區代表權，挺進美國世界錦標賽。圖／台南市政府提供

城市棒球隊 統一獅 青少棒錦標賽

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